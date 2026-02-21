胸元にピアス…？IVE・レイ、色気溢れる大胆スタイリングにファン驚き「え?!」「心臓に悪い」 | RBB TODAY

IVEのレイが、大胆なビジュアルでファンを魅了している。

レイは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

【写真】「伝説」レイ、意外な“ボリューム感”

公開された写真のレイは、首元でクロスするタイトなホルターネックのトップスに、鮮やかな深紅のレザーパンツを合わせたエッジィな装いを披露。中でも特に注目を集めたのは、胸元にキラリと光る「チェストピアス」だ。

このピアスは、実際に穴を開けたものではなくメイクによる演出と見られているが、その意外性のある位置と、クールでアンニュイな色っぽさが同居した雰囲気が見る者を圧倒している。

この投稿を見たファンからは「かわいいすぎる」「え?!ピアス？」「スタイル良すぎ」「美しい」「心臓に悪い」といった熱烈なコメントが寄せられている。

（写真＝レイInstagram）

なお、レイが所属するIVEは2月23日に2ndフルアルバム『REVIVE+』をリリースする。

◇レイ プロフィール

2004年2月3日生まれ。愛知県名古屋市出身。本名は直井怜（なおい・れい）。2018年に日本で行われたオーディションに合格し、STARSHIPエンターテインメントの練習生になった。2021年12月にガールズグループIVEの一員としてデビューした際は、STARSHIPエンタ初の“日本人アイドル”として話題を集めた。趣味は絵を描くことと可愛いもの集め。童顔な顔立ちだが169cmと高身長で、癒し系のルックスとは正反対のエッジの効いたラップが魅力。

