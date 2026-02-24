『エヴァンゲリオン』完全新作シリーズの初報映像が公開！赤い目を光らせる新しいエヴァらしき横顔も | RBB TODAY

24日、『エヴァンゲリオン』公式Xアカウントが更新。完全新作シリーズの初報映像が公開された。

公開された特報映像は、黒い波のような不穏な抽象映像から始まり、「永遠の夏休み」「ここは私たちの楽園」「ここは私たちの墓場」「聞こえるのは劫罪の歌」といった意味深なメッセージが次々と映し出される。

中盤からは雰囲気が一変。ピアノなどの楽器が、緑に覆われた水没した廃墟に放置されている、美しくも退廃的な情景が描かれる。そして終盤には「エヴァンゲリオン 完全新作シリーズ 制作始動」の文字とともに、赤い目を光らせる新しいエヴァらしき横顔が登場。「その魂が安らかであらんことを」という言葉で映像は締めくくられている。なお、ストーリーや公開時期などの詳細は明かされておらず、今後の続報に注目が集まる。

公式Xでは「『エヴァンゲリオン』完全新作シリーズの制作に関する初報映像を、カラー公式YouTubeチャンネルにて公開しました。ぜひご覧ください。」と呼びかけている。

この投稿を見たファンからは、「新しいエヴァ？」「このヴァイオリンの演奏クッソ好きなんだが！！」「ついに来ましたね。」「完全新作シリーズ最高すぎる…」「どんな結末になろうと最後まで見届けます！！」などのコメントが寄せられている。

※『エヴァンゲリオン』初報映像（カラー公式Xより）