 Perfume、“コールドスリープ”に入っていく3人の姿を表現！新曲「ふめつのあなた」ティザー映像公開 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 音楽 記事

Perfume、“コールドスリープ”に入っていく3人の姿を表現！新曲「ふめつのあなた」ティザー映像公開

エンタメ 音楽
注目記事
Perfume
  • Perfume
  • Perfume「ふめつのあなた」

　Perfumeが12月27日、新曲「ふめつのあなた」を配信リリースした。2025年末をもって“コールドスリープ”に入ることを発表している彼女たちにとって、活動の節目直前に届けられた新曲となる。 あわせて楽曲のティザー映像も公開された。

Perfume「ふめつのあなた」

　「ふめつのあなた」は、NHK総合で放送中のアニメ『不滅のあなたへ Season3』（毎週土曜23:45～）の主題歌として制作された。原作は「週刊少年マガジン」（講談社）で完結した大今良時による同名漫画。楽曲は中田ヤスタカ（CAPSULE）が手がけている。公開されたティザー映像では、Perfumeの3人が背中を預け合いながらコールドスリープに入っていく様子が描かれる。2026年には、この楽曲のコンセプトムービーも公開予定だ。

　また、結成25周年・メジャーデビュー20周年を記念して開催された全国アリーナツアー「Perfume 10th Tour ZOZ5 “ネビュラロマンス” Episode 1」と、「Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME」のLIVE Blu-ray＆DVDが、2026年初夏に発売予定と発表されている。

　さらに、ドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』が2026年5月15日に全国公開予定。監督は佐渡岳利、音楽は中田ヤスタカ（CAPSULE）が担当し、コールドスリープに入るまでの過程にも焦点を当てる。

　Perfumeは1999年に広島で結成し、2005年にメジャーデビュー。2025年9月21日に2026年からの「コールドスリープ」を発表し、翌22日・23日には東京ドーム2DAYS公演「Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME」を開催した。

※Perfume「ふめつのあなた」ティザー映像（Perfume公式YouTubeより）


Perfumeの活動休止発表に反響続々！中川翔子、きゃりーぱみゅぱみゅらが心境明かす | RBB TODAY
画像
Perfumeに関する情報は記載されていません。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/22/236876.html続きを読む »

Perfume、25年間の集大成となるドキュメンタリー映画公開！コールドスリープ発表後の裏側にも密着 | RBB TODAY
画像
Perfumeの25年を振り返るドキュメンタリー映画がコールドスリープ直前に公開され、秘蔵映像とメンバーの思いが描かれる。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/25/241523.html続きを読む »

ふめつのあなた
￥250
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

ネビュラロマンス 後篇 (初回限定盤)(Blu-ray付)
￥4,949
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
Perfume Countdown Live 2023→2024 "COD3 OF P3RFUM3" ZOZ5 (初回限定盤)(2枚組) [Blu-ray]
￥7,528
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top