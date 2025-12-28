Perfume、“コールドスリープ”に入っていく3人の姿を表現！新曲「ふめつのあなた」ティザー映像公開 | RBB TODAY

Perfumeが12月27日、新曲「ふめつのあなた」を配信リリースした。2025年末をもって“コールドスリープ”に入ることを発表している彼女たちにとって、活動の節目直前に届けられた新曲となる。 あわせて楽曲のティザー映像も公開された。

Perfume「ふめつのあなた」

「ふめつのあなた」は、NHK総合で放送中のアニメ『不滅のあなたへ Season3』（毎週土曜23:45～）の主題歌として制作された。原作は「週刊少年マガジン」（講談社）で完結した大今良時による同名漫画。楽曲は中田ヤスタカ（CAPSULE）が手がけている。公開されたティザー映像では、Perfumeの3人が背中を預け合いながらコールドスリープに入っていく様子が描かれる。2026年には、この楽曲のコンセプトムービーも公開予定だ。

また、結成25周年・メジャーデビュー20周年を記念して開催された全国アリーナツアー「Perfume 10th Tour ZOZ5 “ネビュラロマンス” Episode 1」と、「Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME」のLIVE Blu-ray＆DVDが、2026年初夏に発売予定と発表されている。

さらに、ドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』が2026年5月15日に全国公開予定。監督は佐渡岳利、音楽は中田ヤスタカ（CAPSULE）が担当し、コールドスリープに入るまでの過程にも焦点を当てる。

Perfumeは1999年に広島で結成し、2005年にメジャーデビュー。2025年9月21日に2026年からの「コールドスリープ」を発表し、翌22日・23日には東京ドーム2DAYS公演「Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME」を開催した。

※Perfume「ふめつのあなた」ティザー映像（Perfume公式YouTubeより）