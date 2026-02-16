「鼻がC字に曲がった」Netflix恋リア『脱出おひとり島』出演者、鼻手術後の近況を報告 | RBB TODAY

UDT（韓国海軍特殊戦旅団）出身の俳優兼美術作家で、Netflixの恋愛リアリティ『脱出おひとり島』シーズン4に出演したユク・ジュンソが、鼻の手術を受けた近況を伝えた。

2月14日、ユク・ジュンソは自身のSNSに「折れた鼻の手術、宿題完了」とコメントを添えて写真を投稿。公開された写真には、鼻に包帯を巻いた姿が収められていた。

【写真】ユク・ジュンソ、女性共演者と“ベッド共有”

ユク・ジュンソは昨年9月、「数日間病院に通いながら回復に努めているが、鼻骨が折れ、鼓膜も4分の3ほど損傷した。ひじにも水がたまった。鼻は近く手術しなければならないと思う」と、負傷の状況を明かしていた。

このケガはボクシングの試合中に負ったものと伝えられている。ユク・ジュンソはユーチューブを通じて「手術をしなかったため鼻がC字に曲がった」と説明し、整形目的ではなく再建手術を受ける予定だと語っていた。

（写真＝ユク・ジュンソInstagram）

そして今回、負傷を公表してから約半年を経て、延期していた鼻の手術を実施。「皆さん、安全に運動してください」と呼びかけている。

さらに「これから1カ月は運動もできず、しばらくは“絵スタグラム”」と明かし、回復期間中は運動を控え、絵の制作に専念する予定だという。

なおユク・ジュンソは、サバイバル番組『鋼鉄部隊』やNetflix『脱出おひとり島』への出演で注目を集めた。その後、Netflixシリーズ『Sweet Home －俺と世界の絶望－』シーズン2・3やドラマ『ONE：ハイスクールヒーローズ』などに出演し、俳優としての活動も続けている。

（記事提供＝OSEN）

