大河ドラマ『豊臣兄弟！』柴田勝家役・山口馬木也「大きな壁としてしっかり立ちはだかっていきたい」 | RBB TODAY

大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK）で“鬼柴田”として恐れられる柴田勝家を演じる山口馬木也が、役への向き合い方を語った。豊臣兄弟の前に立ちはだかる存在として、勝家をどう演じていくのか。仲野太賀＆池松壮亮の演技に受けた衝撃、そして信長への憧れなど、以下コメントを紹介する。

■柴田勝家は勇猛果敢で人々から恐れられる武将

勝家は、これまで多くの作品で描かれてきたように、勇猛果敢で人々から恐れられる武将です。カードゲームで例えるなら、自分の手元に一枚は持っておきたいような頼もしい存在ではないでしょうか（笑）。一方で、強さとは対照的に、どこかもろい部分もあったのではないかと想像しています。そういった一面も、今まさに演じながら探っているところです。そして何より、豊臣兄弟の大きな壁としてしっかり立ちはだかっていきたいと思います。

■仲野太賀＆池松壮亮の演技に感銘

小一郎役の仲野太賀さんと藤吉郎役の池松壮亮さん、お二人の演技がもう最高で。一役者として、お二人が俳優として体現されていることは本当にすばらしく、脅威にすら感じるほどです。その思いは、勝家が豊臣兄弟に抱く嫉妬のような思いにも通じるのではないかと思います。特に強く感じたのが、兄弟が信長（小栗旬）からわらじを受け取るシーン（第4回／1月25日放送）です。あのお芝居には本当に心を射抜かれましたね。そのとき抱いた感情は、今後の自分の演技にも生かしたいと思います。

■主演・仲野太賀の表現力に「ほれてしましまいます」

太賀さんが背中で引っ張ってくださっているので、「豊臣兄弟！」は必ず面白い作品になるという確信があります。現場ではいつもニコニコされていて、周囲のことも気遣う、非の打ちどころのない太賀さんですが、やはり役者としての表現力のすごさにはほれてしまいます。なかでも、池松さんとのやりとりは見ていて幸せな気持ちになります。

■織田信長のカリスマ性は「小栗旬にも通じるものがある」

勝家は信長に対して、人知を超えた何かを感じているのだと思います。シンプルに憧れを抱いているのではないでしょうか。そんな信長のカリスマ性は、演じる小栗旬さんが持つ俳優としてのカリスマ性にも通じるものがあると感じます。僕は勝手に、小栗さんは感覚的にお芝居をするタイプの俳優さんだと思い込んでいたのですが、ご本人は「理解してから先に進むタイプ」だとおっしゃっていて。その話を聞いて、信長も一見感覚派に見えるけれど、実際は小栗さんのように緻密に計算して動いていたのかもしれないと思うようになりました。