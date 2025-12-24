BLACKPINK・ジス、元ワン・ダイレクション・ZAYNとのコラボ曲『EYES CLOSED』がSpotifyで1億回再生突破！ | RBB TODAY

BLACKPINKのメンバーであり女優としても活躍するジスが、ソロ活動において新たなマイルストーンを打ち立てた。

ジスと元ワン・ダイレクション（One Direction）のメンバーでシンガーソングライターとして活躍するZAYN（ゼイン）とのコラボレーション楽曲『EYES CLOSED』が、Spotifyで累計再生回数1億回を突破した。これは、ジスの全ディスコグラフィー7曲のうち、4曲目となる1億回再生を達成した楽曲である。

（写真＝ジスInstagram）

『EYES CLOSED』は、ジスとZAYNによるコラボレーション楽曲として、10月10日にリリースされた。同曲は米ビルボード「グローバル（米国を除く）」で10位に初登場し、英オフィシャルシングルチャートでは37位を記録。さらに、米ビルボード「Hot 100」では72位にランクインし、ジスにとって初のソロ名義での「Hot 100」チャートイン作品となった。

なお、ジスは来年Netflixで公開予定のドラマ『月刊彼氏』（原題）に出演し、女優としても活躍の幅を広げていく。

◇ジス プロフィール

1995年1月3日生まれ。本名キム・ジス。グループ内ではリードボーカルを務め、ライブでも安定した歌唱力を披露する。BLACKPINKとしてデビューする前には、スーツケースブランドやスマートフォンのCMに出演していた。オリエンタルで優雅な美貌が印象的だが、実は明るい性格でメンバー全員が認めるギャグセンスの持ち主。2024年2月21日、個人事務所BLISSOO設立を発表した。

