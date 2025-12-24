“広告オファー最優先グループ”IVE、ピザブランド「Papa Johns」専属モデルに4年連続起用 | RBB TODAY

IVEが、4年連続でピザブランド「Papa Johns」の専属モデルに抜擢された。

プレミアムピザブランドの「Papa Johns」は12月23日、IVEが出演する新たなテレビCMのティザー映像を公開し、専属モデル契約の更新を発表した。

IVEは2023年から「Papa Johns」の専属モデルとして活動している。ブランド側は、IVEの明るく健康的なエネルギーが、ブランドイメージの向上や親近感の強化などポジティブな効果を得られたことから、4年連続専属モデルに起用したと伝えている。

今回の再契約を通じて、IVEとPapa Johnsは長期的なパートナーシップをさらに強化し、ブランド価値の向上や顧客とのコミュニケーション拡大を目的とした多彩なキャンペーンを積極的に展開していく予定だ。

（画像＝Papa Johns）

Papa Johnsの公式サイトをはじめ、公式ユーチューブ、インスタグラム、X（旧ツイッター）で同時公開されたティザー映像は、2026年に展開されるPapa JohnsのCMキャンペーンの幕開けを告げる先行コンテンツとして、グローバルファンや消費者から大きな反響を呼んでいる。IVEが4年連続で専属モデルを務めることを伝えるとともに、近日公開予定の新コンセプトによるCM本編への期待感を高めた。

新CMは、「アメリカン・プレミアム・ピザ」というPapa Johnsならではのアイデンティティを軸に、IVEとともに6種類のベストセラーピザを6本の“アメリカンジャンル”で描くシネマティックシリーズとして制作された。CM本編は、2026年1月1日に公開される予定だ。

ブランド関係者は「IVEはこの3年間、Papa Johnsが追求するブランドイメージを効果的に伝え、ポジティブなシナジーを生み出してきた」とし、「映像美が際立つ新年のテレビCMを皮切りに、多彩なブランドコンテンツを順次公開し、さまざまなプロモーションを通して幅広いブランド体験を提供する予定だ」と伝えた。

なお、IVEは数多くの広告に起用され“広告オファー最優先グループ”とも称される存在だ。先月、ソウル・KSPO DOMEで2度目となるワールドツアー「SHOW WHAT I AM」の幕を開けた彼女たちは、2026年4月に京セラドーム大阪公演を控えており、アジア、ヨーロッパ、アメリカ、オセアニアなど世界各地でツアーを続け、グローバルファンとの交流を深めていく予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇IVE プロフィール

伝説的なガールズグループIZ*ONE出身のユジン（リーダー）とウォニョンを中心に、ガウル、リズ、イソ、そして日本人メンバーであるレイの6人で構成されたガールズグループ。公式デビュー前から優れたビジュアルで“全員センター級”と評された。2021年12月にデビューシングル『ELEVEN』を発売すると、7日という韓国音楽史上、最速で音楽番組1位に。続く2022年4月に発表した2ndシングル『LOVE DIVE』も各種チャートと音楽番組を席巻する大ヒットを記録し、デビューから半年でK-POP第4世代を代表するガールズグループとなった。2022年10月に『ELEVEN -Japanese ver.-』で日本デビューしている。

■【写真】太ももの98％があらわに…ウォニョン、“密着ミニワンピ”

■【写真】大胆に…ウォニョン、美背中公開！

■【写真】ユジン＆ウォニョン、173cmの“黄金美脚”