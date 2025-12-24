“NHK韓流ドラマの女王”ハ・ジウォン、47歳とは思えない美しさを披露！涙袋メイクに挑戦 | RBB TODAY

女優ハ・ジウォンが、涙袋で童顔の美貌を披露した。

去る12月23日、韓国で放送されたJTBCのバラエティ番組『当日配送 我が家』（原題）では、女優キム・ソンリョン、ハ・ジウォン、チャン・ヨンラン、ダンサーのガビが2番目の家を迎える姿が捉えられた。

メンバーたちはそれぞれ2番目の家が到着する前に一息つく時間を作った。顔だけ洗って登場したハ・ジウォンは、“陶器肌”を自慢し、化粧が上手かという質問には「肌だけしている。ガビに涙袋を描いてもらわなければならない」と話した。

（写真＝JTBC）1枚目：ガビ、3枚目：チャン・ヨンラン、5枚目：ハ・ジウォン

ハ・ジウォンは、化粧するガビを見守りながら羨ましいという反応を見せ、化粧をした彼女の顔を見て、「ガビ、すごく綺麗」と感嘆した。

ガビは、キム・ソンリョンの化粧をして、「ピンクが中心だから、もっと若く見える」と満足する姿を見せた。ガビはキム・ソンリョンに続き、チャン・ヨンランに化粧をした。最後に、ハ・ジウォンの目の下に涙袋を描いた。

ハ・ジウォンの涙袋を見たチャン・ヨンランは、「もともと涙袋がぷっくりとしているのに、さらに強調された。“涙袋の女王”になった」と伝え、ハ・ジウォンは「本当に上手だ」として、ガビのメイクの技に感嘆した。

◇ハ・ジウォン プロフィール

1978年6月28日生まれ。本名はチョン・ヘリム。高校3年生だった1996年にドラマに出演して芸能界デビューした。『チェオクの剣』『ファン・ジニ』『シークレット・ガーデン』『キング～Two Hearts』『奇皇后～ふたつの愛 涙の誓い～』『病院船～ずっと君のそばに～』など出演するドラマが次々とヒットし、人気女優に。特に日本では、彼女の主演ドラマがNHKで多数放送されていることから「NHK韓流ドラマの女王」と呼ばれることも。

