ENHYPEN、冷酷なヴァンパイアの真の姿を解放…新曲『Knife』チャプター映像公開 | RBB TODAY

ENHYPENが、新曲『Knife』を通じて冷酷なヴァンパイアの真の姿を描き出す。

1月8日、ENHYPENは所属事務所BELIFT LABの公式SNSを通じて、7thミニアルバム『THE SIN：VANISH』の最終チャプター映像「Knife」を公開した。

タイトル曲『Knife』から名付けられた本チャプターは、逃走の末に大事故で幕を閉じた「Stealer」チャプターのその後を描く、ヴァンパイアたちの物語となっている。

追撃隊はヴァンパイアの恋人を目前まで追い詰めるが、危機を間一髪でかわしながら再び前へと走り出す。ENHYPENは敵対勢力の攻撃に鋭い牙と爪で応戦し、ヴァンパイアとしての本能をあらわにする。凄みを帯びたカリスマを放つビジュアルは圧巻だ。色鮮やかなサイバーパンクの世界観と融合したダイナミックな演出が、追撃劇の緊張感を一層高めると同時に、強烈な視覚的快感を与える。

映像内で一部公開されたタイトル曲『Knife』の音源にも注目が集まっている。打撃感のあるトラップビートと切れ味のあるシンセサウンドがクールな雰囲気を醸し出し、2分を超えるランニングタイムを通して緊迫感を持続させる。

『Knife』は、いかなる脅威にも屈せず立ち向かうヴァンパイアの恋人の自信を描いたHIPHOPナンバーで、ENHYPENの大胆でパワフルなエネルギーが余すところなく詰め込まれている。作詞にはDynamic DuoのGaekoが参加し、メンバーとの強烈なシナジーを生み出した。

ENHYPENは12月22日に公開された「No Way Back」を皮切りに、「Big Girls Don't Cry」「Stealer」「Knife」まで、計4本のチャプター映像をすべて披露した。各チャプターは“逃亡者ヴァンパイア”の感情の変化を多角的に映し出し、新アルバム全体の流れを予感させた。有機的に連なるエピソードが一つの壮大な物語を描き出し、新作への期待感を一層高めている。

ENHYPENは1月16日午後2時、7thミニアルバム『THE SIN：VANISH』でカムバックする。“罪”をモチーフにした新シリーズ「THE SIN」の幕開けとなる本作は、人間とヴァンパイアが共存する社会のタブーを破り、愛の逃避行に踏み出す恋人たちの物語を描く。トラック、歌詞、サウンドまで緻密に設計された“コンセプトアルバム”として制作され、より高い没入感をもたらす予定だ。

◇ENHYPENとは？

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER：儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。日本デビューからわずか1年半で京セラドーム公演を開催し、第4世代K-POPアーティストとして最速で単独ドーム公演を実現した。さらに、2025年7月、8月には日本2都市でスタジアム公演を行い、海外アーティストとして最速で日本のスタジアムに進出するなど、飛躍を続けている。

