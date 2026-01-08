Netflix映画『教場 Reunion』本日20時にウォッチパーティー開催！第205期生キャストと同時視聴 | RBB TODAY

1月7日、Netflix Japanの公式Xが、Netflixで独占配信中の映画『教場 Reunion』をキャストと一緒に楽しめる「ウォッチパーティー」と、プレゼントキャンペーンを告知した。ウォッチパーティーは1月8日20時から実施される。

『教場 Reunion』は、木村拓哉主演の「教場」シリーズ（長岡弘樹の小説シリーズが原作）の集大成として制作された映画2部作の前編。前編『教場 Reunion』は2026年1月1日からNetflixで配信、後編『教場 Requiem』は2月20日より劇場公開となる。

今回のウォッチパーティーは、視聴者がNetflixで本編を同じタイミングで再生し、並行してXのライブ配信やYouTubeの配信に出演する「第205期生」キャストのトークを楽しむ“同時視聴”企画。参加予定メンバーとして、綱啓永、齊藤京子、金子大地、倉悠貴、大友花恋、大原優乃、中山翔貴、浦上晟周らの名前が挙げられている。

あわせて、抽選で5名に「退校届」＆「オリジナルバインダー」セットが当たるSNSキャンペーンも実施。応募は指定ハッシュタグを付けて感想等を投稿する形式で、実施期間は2026年1月1日17:00～3月31日23:59。公式アカウントは「1月8日(木)20時は、X・YouTubeに集合！」と呼びかけ、配信開始の盛り上がりを一緒に楽しもうと参加を促している。

投稿には「楽しみにしています」「どんなワチャワチャなんだろう(笑)」「第205期生の関係性が垣間見えそう」「これは絶対リアタイします」といった期待の声が寄せられている。

※Netflix『教場 Reunion』ウォッチパーティーやプレゼントキャンペーンの投稿（Netflix Japan公式Xより）