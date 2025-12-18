 アニメ「ちびまる子ちゃん」、オープニング曲「おどるポンポコリン」をAdoがカバー！12月28日から放送 | RBB TODAY
アニメ「ちびまる子ちゃん」、オープニング曲「おどるポンポコリン」をAdoがカバー！12月28日から放送

ちびまる子ちゃん（Ｃ）さくらプロダクション/日本アニメーション
  • ちびまる子ちゃん（Ｃ）さくらプロダクション/日本アニメーション

　アニメ「ちびまる子ちゃん」のオープニング主題歌「おどるポンポコリン」の歌唱アーティストが6年8カ月ぶりに変更され、Adoが担当することが決定した。


　1990年の放送開始以来、子どもから大人まで幅広い世代に愛されている国民的アニメ『ちびまる子ちゃん』(フジテレビ・毎週日曜18時から18時30分)。放送開始当初はエンディング主題歌だった「おどるポンポコリン」は、B.B.クィーンズが歌ったオリジナル曲が社会現象となるヒットを記録した。

　2019年4月からは、ももいろクローバーZがカバーした同曲がオープニング主題歌として使用されてきたが、このたび6年8カ月ぶりに歌唱アーティストが変更される。アニメ35周年という節目の締めくくり、そして新たなスタートを飾るべく12月28日の放送より変更になる。

　今回、パワフルで圧倒的な歌唱力と幅広い表現力を兼ね備えた歌い手として定評があるAdoが、オリジナルの「おどるポンポコリン」が持つ遊び心を継承した、ヒャダインによるアレンジを楽しむかのように歌っている今回のカバーは、歴代のものとはまた異なる魅力を持った楽曲となっている。

　なお、Adoが歌う「おどるポンポコリン」は、12月28日24時(12月29日0時)より各配信サイトにて音源配信がスタートする。

　また曲とともに流れる新オープニング映像では、アニメキャラクターとなったAdoが登場。まる子をはじめ、おなじみのキャラクターたちとの共演にも注目だ。

　Adoは「私の大好きな『ちびまる子ちゃん』 、しかも「おどるポンポコリン」を歌うことができて、本当に本当にうれしい気持ちです。私は幼い頃から『ちびまる子ちゃん』を見てきたので、大人になった今、こうして『ちびまる子ちゃん』の「おどるポンポコリン」を歌うことができて本当に幸せでいっぱいです。」とコメント。

　Adoは視聴者へ向けて「 『ちびまる子ちゃん』のファンの皆さんも、さくらももこさんのファンの皆さんにとっても、私のファンの皆さんにとっても、懐かしくて楽しくて面白い、そんな「おどるポンポコリン」になっていたらうれしいなと思っております!」とコメントしている。


《アルファ村上》

