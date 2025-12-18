 家族亭、サクサクの“本ズワイガニ”天ぷらが楽しめる「年越しそば」を本日より販売開始 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム ライフ グルメ 記事

家族亭、サクサクの“本ズワイガニ”天ぷらが楽しめる「年越しそば」を本日より販売開始

ライフ グルメ
注目記事
本ズワイガニと海老の天ざるそば（海老1尾）　1,520円（税込）
  • 本ズワイガニと海老の天ざるそば（海老1尾）　1,520円（税込）
  • 家族亭　年越しそば（本ズワイガニと海老の天ざるそば）
  • 本ズワイガニと海老の天ぷらそば（海老1尾）　1,520円（税込）
  • 本ズワイガニと海老天2尾入り天丼セット　1,690円（税込）

　家族亭が19日から1月8日まで「本ズワイガニと海老の天ざるそば」など本ズワイガニを使用した年越しそばを販売する。

家族亭　年越しそば（本ズワイガニと海老の天ざるそば）

東京カレンダー 2026年 1月号 [雑誌]
￥891
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

世田谷ライフmagazine No.95 2025年12月号 (EDITORS)
￥900
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

　同商品は身が詰まって甘さが楽しめる本ズワイガニを天ぷらに仕上げている。サクッとした衣の中にカニの旨味を閉じ込め、毎日店舗でとる風味豊かなおだしが香るおそばとの相性がいい逸品だ。

　販売商品は「本ズワイガニと海老の天ざるそば」が海老1尾入りで1520円、2尾入りで1650円。「本ズワイガニと海老の天ぷらそば」も同価格で展開する。おそばはざるとかけが選べる。揚げたての天ぷら盛り合わせを家族亭自慢のおだしをきかせた天つゆまたはお塩で食べられる。

本ズワイガニと海老の天ぷらそば（海老1尾）　1,520円（税込）

　「本ズワイガニと海老の天ぷらそば」は本ズワイガニ天、海老天、かぼちゃ天、れんこん天、さつまいも天、なす天、大葉天の天ぷら盛り合わせを別盛りで用意。

　「本ズワイガニと海老2尾入り天丼セット」は1690円で、本ズワイガニ天、海老天2尾、かぼちゃ天、れんこん天、さつまいも天、なす天、大葉天を家族亭オリジナルのとろみのある天丼のタレで提供する。セットのおそばはかけ、ざるを選べる。

本ズワイガニと海老天2尾入り天丼セット　1,690円（税込）

　販売店舗は家族亭、花旬庵、三宝庵、家族庵Family、蕎旬、蕎菜で、一部店舗では取り扱いがない。

《村上弥生》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

ライフトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top