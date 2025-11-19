えなこ、可愛すぎるミニスカコーデでクリスマスディズニー満喫！ | RBB TODAY

コスプレイヤーのえなこが18日、自身のInstagramを更新。クリスマスムード漂う東京ディズニーリゾートを訪れた際のショットを公開し、反響を呼んでいる。
投稿では、赤×白のカラーで統一したニットとミニスカートのリンクコーデを披露。ディズニーのキャラクターグッズを手に持ち、大きなリボンカチューシャをつけた可愛らしい姿で「あみとクリスマスディズニー行ってきたよ」と南あみと東京ディズニーリゾートを訪れたことを報告した。また「お揃いの服とカチューシャ用意して、2人分のワッフルまで買って待ち合わせ場所で待っててくれてた…」と、南との微笑ましいエピソードも添えた。
えなこの投稿にファンからは「めっちゃ可愛い～」「素敵です」「もう一ヶ月でXmasだね～」など、多くの称賛コメントが寄せられている。
