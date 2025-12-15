 濃厚チョコの贅沢な味わい！セブンイレブン、チョコだらけの菓子パンやパイが16日より発売 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム ライフ グルメ 記事

濃厚チョコの贅沢な味わい！セブンイレブン、チョコだらけの菓子パンやパイが16日より発売

ライフ グルメ
注目記事
チョコホイップクロワッサン（税込203.04円）
  • チョコホイップクロワッサン（税込203.04円）
  • チョコブラウニーパイ（税込203.04円）
  • ザクっと濃厚ショコラバー（税込167.4円）
  • チョコクリームドーナツ（税込199.8円）

　セブン‐イレブン・ジャパンは「濃厚ショコラ」シリーズ全4品を16日から期間限定で発売する。今回のシリーズでは「チョコホイップクロワッサン」や「ザクっと濃厚ショコラバー」などの商品が登場する。


東京カレンダー 2026年 1月号 [雑誌]
￥891
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

世田谷ライフmagazine No.95 2025年12月号 (EDITORS)
￥900
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

　「チョコホイップクロワッサン」はクロワッサン生地にかけたチョコビスケット生地、チョコホイップクリーム、チョココーティングとチョコだらけの菓子パンだ。価格は税込203.04円となっている。「チョコブラウニーパイ」はチョコクリーム、ブラウニー生地、チョココーティングを重ねた三層仕立ての濃厚パイだ。外は香ばしく、中はしっとりで、濃厚なチョコの味わいが特長。価格は税込203.04円となっている。

チョコブラウニーパイ（税込203.04円）

　「ザクっと濃厚ショコラバー」はなめらかなチョコケーキにザクザクのクランブルを組み合わせた、食感のコントラストが楽しいバータイプのショコラスイーツだ。価格は税込167.4円で販売エリアは北陸(富山県・石川県・福井県)・関西・沖縄県を除く地域となっている。

ザクっと濃厚ショコラバー（税込167.4円）

　「チョコクリームドーナツ」はふんわり軽い食感のドーナツ生地と、チョコホイップのやさしい甘さが特徴。税込199.8円で、12月16日から順次発売する。販売エリアは沖縄県を除く全国。

チョコクリームドーナツ（税込199.8円）
《村上弥生》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

ライフトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top