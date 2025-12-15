濃厚チョコの贅沢な味わい！セブンイレブン、チョコだらけの菓子パンやパイが16日より発売 | RBB TODAY

セブン‐イレブン・ジャパンは「濃厚ショコラ」シリーズ全4品を16日から期間限定で発売する。今回のシリーズでは「チョコホイップクロワッサン」や「ザクっと濃厚ショコラバー」などの商品が登場する。

「チョコホイップクロワッサン」はクロワッサン生地にかけたチョコビスケット生地、チョコホイップクリーム、チョココーティングとチョコだらけの菓子パンだ。価格は税込203.04円となっている。「チョコブラウニーパイ」はチョコクリーム、ブラウニー生地、チョココーティングを重ねた三層仕立ての濃厚パイだ。外は香ばしく、中はしっとりで、濃厚なチョコの味わいが特長。価格は税込203.04円となっている。

チョコブラウニーパイ（税込203.04円）

「ザクっと濃厚ショコラバー」はなめらかなチョコケーキにザクザクのクランブルを組み合わせた、食感のコントラストが楽しいバータイプのショコラスイーツだ。価格は税込167.4円で販売エリアは北陸(富山県・石川県・福井県)・関西・沖縄県を除く地域となっている。

ザクっと濃厚ショコラバー（税込167.4円）

「チョコクリームドーナツ」はふんわり軽い食感のドーナツ生地と、チョコホイップのやさしい甘さが特徴。税込199.8円で、12月16日から順次発売する。販売エリアは沖縄県を除く全国。