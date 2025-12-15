 博多大吉、倖田來未のプロレス愛に驚き「とんでもなく小さな大会にも…」 | RBB TODAY
博多大吉、倖田來未のプロレス愛に驚き「とんでもなく小さな大会にも…」

博多大吉【撮影：小宮山あきの】
　13日放送の『二軒目どうする？～ツマミのハナシ～』（テレビ東京）に博多大吉が出演。歌手・倖田來未の驚くべきプロレス愛を明かした。


　番組では、ゲストの南明奈の交友関係について話題が及んだ。南は“アイドル好き仲間”と飲みに行くことがあるといい、お笑いコンビ・ドランクドラゴンの塚地武雅、はんにゃ.の金田哲、ラブレターズの溜口佑太らと集まり、「ももいろクローバーZ」などの話で盛り上がっていることを告白。さらに自身の推し活について、解散した「でんぱ組.inc」のファンクラブに入っていたことに触れ、「現場も行って、イベント行ってツーショットチェキ撮ってもらったり」と、一般のファンに混じって活動していたことを明かした。会場でファンに見つかっても「みんな優しいので、貴重なグッズをくれたり」と、ファン同士の交流も楽しんでいるという。

　この話を受け、大吉は「プロレス界で（南と同じ）ポジション、最近マジ無敵状態なのが倖田來未さんです」と切り出した。大吉は、倖田がプロレスの「とんでもなく小さな大会」にも足を運んでいるうえ、「グッズ列に並んでいる」と説明。これまで大吉自身は、プロレス会場では変装して並んでいたというが、「倖田來未さんが並んでるのに、私が何を芸能人ぶってるんだ」と猛省し、「帽子もマスクも取って並ぶようになりました」と明かした。

　その言葉を聞いたMCの松岡昌宏が「かっこいい！」と感心する中、大吉は苦笑いしながら「ややめんどくさいです」と本音を漏らし、出演者の笑いを誘った。


《平木昌宏》

