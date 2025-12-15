 フィフィ、上野動物園の双子パンダ返還報道に持論「もういい加減、頭を下げるのはやめよう」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

フィフィ、上野動物園の双子パンダ返還報道に持論「もういい加減、頭を下げるのはやめよう」

エンタメ ブログ
注目記事

　コメンテーターのフィフィが15日、自身のXを更新。上野動物園の双子パンダが来年1月に中国へ返還されるとする報道を引用しつつ、「もういい加減、貸して下さいなんて頭を下げるのはやめよう」などと持論をつづった。

　高市早苗首相の「台湾有事」をめぐる発言以降、日中関係の緊張が高まっている。この日、上野動物園の双子のジャイアントパンダについて、東京都が来年1月25日を最終観覧日とし、1月中に中国へ返還するとの報道があった。X上でも「上野動物園の双子パンダ」「パンダ不在」などの関連ワードが相次いでトレンド入りした。

　フィフィは報道を引用し、今後「パンダ」が“外交カード”として使われる可能性に言及。「今後、中国がパンダを「外交カード」としてチラつかせてくるかもだけど、もういい加減、貸して下さいなんて頭下げるのはやめようね。そもそも生き物を外交カードにしないで下さい」とした上で、「中国に見に行けばいい」とも投稿している。さらに同日、「当初の時期より1ヶ月前倒しして返還するとのこと、この機にパンダ外交を終わりにしましょう。」ともコメントした。

　これらの投稿に対し、ネット上では「もうパンダは要らない」「現状を考えればパンダに依存しなくて良いと思う」「いなくても何も困らない」といった賛同の声のほか、「行ったり来たりパンダも辛いよ」「パンダもかわいそうに」「そもそも動物(生き物)を政治利用する事自体が問題」といった声も寄せられている。


浜崎あゆみ、2026年1月開催予定のマカオ公演を中止「必ずまた会える時間を作ります事をお約束致します」 | RBB TODAY
画像
浜崎あゆみのマカオ公演中止を発表し、今後のツアー開催と再会を約束した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/10/240720.html続きを読む »

エイベックス松浦勝人会長、浜崎あゆみ上海公演中止にSNSで言及 | RBB TODAY
画像
松浦勝人は上海公演中止の恐怖と苦悩を語り、関係者の緊迫した状況を振り返った。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/02/240378.html続きを読む »

フィフィとグラドル・葉加瀬マイがスタジオでガチ喧嘩 | RBB TODAY
画像
17日に放送された『良かれと思って！女性芸能人50人が芸能界の（秘）ウラ事情を暴露SP』（フジテレビ系）で、タレントのフィフィが、ある事件をめぐってグラビアアイドルの葉加瀬マイと言い合う一幕があった。
https://www.rbbtoday.com/article/2018/01/18/157485.html続きを読む »
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top