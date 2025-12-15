村重杏奈のもふもふ私服ショットにファン「癒される」「可愛すぎ」 | RBB TODAY

タレントの村重杏奈が13日、自身のInstagramを更新。もふもふな私服ショットを公開し、話題となっている。

この日、村重はブラウンの私服姿を披露し「もふもふしげ！もふしげ！」とコメント。可愛い笑顔を見せたショットや、澄まし顔でクールに決めたショットなどを披露した。村重は「東京は雨！イルミネーションと雨！なんだかエモい気持ちになりませんか？この頬をつたってるのは雨か？させは己の涙か？こんな時にさっと傘をさしてくれるのは誰だろうか！！だがしかし隣にいるのはヨコカワァァ！！！ヨコカワァ！」と綴った。

村重杏奈（写真は村重杏奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

続けて「村重の夢物語はここで終わり！テンション高かったので変な事書いた自覚アリ！です！」とコメントした。

この投稿に、ファンからは「モコモコかわぴー」「癒される」「可愛すぎ」「似合ってる」「ほまにかわいいだいすき」など、称賛の声が寄せられている。