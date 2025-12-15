 村重杏奈のもふもふ私服ショットにファン「癒される」「可愛すぎ」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

村重杏奈のもふもふ私服ショットにファン「癒される」「可愛すぎ」

エンタメ ブログ
注目記事
村重杏奈（写真は村重杏奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
  • 村重杏奈（写真は村重杏奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
  • 村重杏奈（写真は村重杏奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
  • 村重杏奈（写真は村重杏奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
  • 村重杏奈（写真は村重杏奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
  • 村重杏奈（写真は村重杏奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
  • 村重杏奈（写真は村重杏奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

　タレントの村重杏奈が13日、自身のInstagramを更新。もふもふな私服ショットを公開し、話題となっている。


ＶｉＶｉ (ヴィヴィ)　２０２５年　１２月号 [雑誌]
￥550
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
山口県広報誌「ふくの国　山口」第５号
￥0
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

　この日、村重はブラウンの私服姿を披露し「もふもふしげ！もふしげ！」とコメント。可愛い笑顔を見せたショットや、澄まし顔でクールに決めたショットなどを披露した。村重は「東京は雨！イルミネーションと雨！なんだかエモい気持ちになりませんか？この頬をつたってるのは雨か？させは己の涙か？こんな時にさっと傘をさしてくれるのは誰だろうか！！だがしかし隣にいるのはヨコカワァァ！！！ヨコカワァ！」と綴った。

村重杏奈（写真は村重杏奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
村重杏奈（写真は村重杏奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

　続けて「村重の夢物語はここで終わり！テンション高かったので変な事書いた自覚アリ！です！」とコメントした。

村重杏奈（写真は村重杏奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
村重杏奈（写真は村重杏奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
村重杏奈（写真は村重杏奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

　この投稿に、ファンからは「モコモコかわぴー」「癒される」「可愛すぎ」「似合ってる」「ほまにかわいいだいすき」など、称賛の声が寄せられている。


村重杏奈、真っ赤なドレスから色白美脚披露 | RBB TODAY
画像
村重杏奈が赤ドレス姿を披露し、美脚や透明感を称賛され、春に写真集を発売予定です。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/20/239874.html続きを読む »

村重杏奈、“人生初”の髪の短さ！新ヘアスタイルが「大人っぽい」「似合ってる」と話題に | RBB TODAY
画像
村重杏奈が人生初の短髪を公開し、大人っぽく似合っているとファンから称賛された。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/17/239678.html続きを読む »
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top