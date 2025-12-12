北海道産5種チーズ使用した“メンチかつ”が登場！とんかつ新宿さぼてんで15日より販売 | RBB TODAY

とんかつ新宿さぼてんは、全国のレストラン店舗にて12月15日から、大人気の季節メニューをリニューアルした「"北海道産5種チーズ"メンチかつ盛り合わせ御膳」を期間限定で販売する。

「“北海道産5種チーズ”メンチかつ盛合せ御膳」（北海道産5種チーズメンチかつ・大海老フライ・ひとくちヒレかつ）（税込価格1,958円）

同商品は、北海道産のチーズを5種類使用した贅沢なメンチかつだ。チェダーチーズ、ゴーダチーズ、カマンベールチーズ、パルメザンチーズ、クリームチーズを黄金比で合い挽き肉と配合し、肉の旨みの中にチーズの濃厚さがしっかりと際立つよう仕上げた。それぞれの風味を持つチーズをバランスよく配合している。

「"北海道産5種チーズ"メンチかつ盛合せ御膳」は、北海道産5種チーズメンチかつ、大海老フライ、ひとくちヒレかつのセット。販売期間は2025年12月15日から2026年1月15日までの予定で、価格は本体価格1780円(税込1958円)。全国のレストラン店舗で販売される。

また、デリカ店舗では冬の期間限定メニューとして10年以上にわたり大人気の「たっぷりチーズのヒレかつ」を販売している。

「たっぷりチーズのヒレかつ」1個（税込価格660円）

「たっぷりチーズのヒレかつ」は2026年1月中旬までの販売予定で、価格は1個が本体価格612円(税込660円)、2個が本体価格1176円(税込1270円)。全国のデリカ店舗で販売される。