“NiziUの弟”NEXZ、グローバル人気が加速中！台北＆マカオ公演が「全席完売」…追加公演も決定 | RBB TODAY

JYPエンターテインメント所属のボーイズグループ NEXZが、来年1月に台湾・台北とマカオでスペシャルコンサート「ONE BEAT」を開催する。

NEXZは、2026年1月3日に台北・国立台湾大学総合体育館、17日にマカオのザ・ロンドナー・シアターにて「NEXZ SPECIAL CONCERT 」を行い、グローバルファンとともに新年のスタートを切る。

今年10月25・26日にソウル・オリンピック公園オリンピックホールで開催した、デビュー後初の韓国内単独コンサート「ONE BEAT」と同名の公演で、“次世代パフォーマンスグループ”と呼ばれるNEXZのダイナミックなパフォーマンスや、デビュー2年目ならではのエネルギーとフレッシュさなど、多彩な魅力を堪能できるこのスペシャルコンサートが海外へと拡大する。

（画像＝JYPエンターテインメント）

先月チケット販売を開始した台北・マカオ公演は、オープン直後に全席完売となった。これを受けJYPは、1月18日にマカオで追加公演を1回設け、ファンの熱い反応に応えた。追加公演のチケット販売は現地時間12日16時から行われる。

NEXZは今年、幅広い活動を展開し、2026年のさらなる飛躍が期待される“グローバルアーティスト”として存在感を示した。

4月にリリースした2ndミニアルバム『O-RLY?』、10月に発表した3rdミニアルバム『Beat-Boxer』では、メンバーが振付、作詞、作曲、編曲に直接参加し、多才なアーティストとしての力量を発揮。韓国主要音源・音盤チャートでの1位獲得や、KBS2TVの音楽番組『ミュージックバンク』での1位候補入りなど、その人気を証明した。

さらに、「ASEA 2025」「2025 TMA」「2025 KGMA」「AAA 2025」など複数の音楽授賞式で受賞し、グループの強みである圧巻のパフォーマンスでK-POPファンに強烈な印象を残した。

台北とマカオのスペシャルコンサートで2026年の幕開けを力強く飾るNEXZが、新年にどのような大きく多彩な活動を展開していくのか期待が高まっている。

（記事提供＝OSEN）

