Stray Kids・フィリックス、年上タレントに一見“失礼？”なメッセージ　しかし「かわいい」と大反響 | RBB TODAY

ボーイズグループStray Kidsのフィリックスが一回りも年上のタレントに、一見すると「失礼？」とも受け取られかねないメッセージを残したが、「かわいい」と話題になっている。

タレントのユ・ビョンジェは12月9日、自身のインスタグラムに「おう、ヨンボク（フィリックスの韓国名）、成長板を確認してみるぞ！」とコメントし、写真を共有した。

公開された写真は、ユ・ビョンジェがフィリックスから受け取ったCDに書かれた手書きのメッセージだった。

フィリックスは韓国語で「こんにちは！スキズのヨンボクです！今年も健康で、たくさん成長することを願います！また会いましょう」と書いていた。

（写真＝ユ・ビョンジェInstagram）フィリックスのメッセージ

目上の人に「成長することを願う」という表現は、あまり使われない。おそらく「順調に成功していきますように」という意味で、「成長」という単語を使ったのだろう。フィリックスはオーストラリア出身であるため、韓国語がネイティブではない。それでも気持ちが十二分に伝わってくるメッセージだった。

その部分が愛らしかったため、ユ・ビョンジェも「成長板（背が伸びるときに伸びる軟骨の板のこと）を確認してみる！」と、センス良く返答した。2人の仲の良さが伝わってくる部分だ。

なお、フィリックスが所属するStray Kidsは、11月29日に香港のカイタック・スタジアムで開催された授賞式「2025 MAMA AWARDS」で大賞の1つである「アルバム・オブ・ザ・イヤー」を受賞した。また、ファンの投票で受賞者を決める「ファンズ・チョイス・メイル・トップ10」も受賞し、計2部門のトロフィーを手にした。

◇フィリックス プロフィール

2000年9月15日生まれ。韓国名はイ・ヨンボク（オーストラリア名はフィリックス・リー）。オーストラリアで生まれ、2017年に単身渡韓した。Mnetのオーディション番組『Stray Kids』に出演し、2018年3月にStray Kidsのメンバーとしてデビュー。グループ内ではラッパー及びリードダンサーを担当しており、ベビーフェイスからは想像できないほどの超低音ボイスが魅力。

■【写真】「色気ヤバイ」フィリックス、艶っぽビジュのタンクトップ姿

■【画像】露出衣装もあるゲームに、フィリックスが登場？「あまりに似すぎている」

■【写真】「本物の王子様だ…」Stray Kids・フィリックス、“純白スーツ”の美貌