SUPER EIGHT・横山裕、「右肋骨骨折、腰椎捻挫」で全治2カ月の重傷......フジ『ドッキリGP』ロケ中に怪我 | RBB TODAY

12日バラエティ番組『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』が番組公式サイトを更新。SUPER EIGHTのメンバー・横山裕がロケ中に全治2カ月の怪我を負ったことを報告した。

この日、同番組は「12月11日午後、当該番組のロケにおいて、SUPER EIGHTの横山裕さんが『右肋骨骨折、腰椎捻挫』で全治2カ月の怪我をされました」と報告。 事故は横山が「回転台の上に乗るゲーム」の収録中に発生。番組側は「大変申し訳なく、心より御見舞い申し上げます」としたうえで、「関係者の方々、ご迷惑をおかけした皆様に、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。今後は「番組制作上の安全管理をより一層徹底してまいります」と結んでいる。

『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』は、これまで“仕掛けられる側”だった芸能人が“ドッキリを考える側”に回るというコンセプトのドッキリ番組。MCは東野幸治と小池栄子が務め、「ドッキリクリエイター」として恵俊彰、菊池風磨（timelesz）、向井康二（Snow Man）、松田元太（Travis Japan）がレギュラー出演している。