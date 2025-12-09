“すき焼”から“しゃぶしゃぶ”まで盛りだくさん！和食さと、黒毛和牛フェアを11日より開催 | RBB TODAY

和食さとは、「黒毛和牛フェア」を2025年12月11日から2026年1月14日までの期間限定で開催する。ほどよい脂の甘みと濃厚なコクが楽しめるのが特徴の黒毛和牛の前バラを使用する。

和食さと「黒毛和牛フェア」

黒毛和牛フェアでは、冬の味覚を詰め込んだ「冬の贅沢御膳」を2799円(税込3078円)で用意。そして、黒毛和牛の旨みが抜群の牛すきうどん鍋に海老天ぷらの盛り合わせが付いた「黒毛和牛の牛すきうどん鍋定食 ~海老天ぷら盛り合わせ付~」を、特別価格の2499円(税込2748円)で販売する。

冬の贅沢御膳（税込3,078円）

黒毛和牛の牛すきうどん鍋定食 ～海老天ぷら盛り合わせ付～ 特別価格（税込2,748円）

また、赤ワインを加えた割下で炊き上げた「黒毛和牛のすき焼き重」を2299円(税込2528円)で楽しめる。また、逸品料理として販売している黒毛和牛にぎり(2貫)(特製だれ・おろしポン酢)を599円(税込658円)、黒毛和牛の焼牛丼を799円(税込878円)が、12月11日から1月14日の期間限定で食べ放題コースに追加され、よりぜいたくに黒毛和牛を堪能できる。

黒毛和牛のすき焼き重（税込2,528円）

「さと式焼肉黒毛和牛コース」「さとしゃぶ・さとすき黒毛和牛コース」では、ふぐの唐揚げ、ユッケ風ローストビーフ、まぐろ・サーモン・いか・甘エビのお刺身盛り合わせなどのコース限定の食べ放題メニューを楽しめる。

さらに、今回の販売期間中は黒毛和牛食べ放題コースで、黒毛和牛にぎり(2貫)(特製だれ/おろしポン酢)、黒毛和牛の焼牛丼の3種類の黒毛和牛を味わい尽くす特別逸品がさらに追加で食べ放題だ。

食べ放題の料理の種類は、鍋食材やお寿司などの一品料理を合せて約120品以上が食べ放題だ。そして、自分で作る「ソフトクリーム」は、ソースやトッピングも自由で食べ放題だ。対象コースは「さと式焼肉黒毛和牛コース」が大人・シニアの方お一人様5590円(税込6149円)、「さとしゃぶ・さとすき黒毛和牛コース」が大人・シニアの方お一人様5290円(税込5819円)となる。

対象店舗は和食さと全店(200店舗)、販売期間が2025年12月11日から2026年1月14日まで。岡山古新田店では12月5日より先行販売している。