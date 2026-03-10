コメダ珈琲店の人気デザートを小枝＆エンゼルパイで再現！幻の味「キャラメルオーレ」のチョコボールも登場 | RBB TODAY

森永製菓は、珈琲所 コメダ珈琲店とコラボレーションした菓子5品を17日から新発売する。コメダ珈琲店の人気メニューの味わいを、森永製菓の定番ブランドで再現したラインアップだ。

森永製菓株式会社×「珈琲所 コメダ珈琲店」

同コラボでは、ココアビスケットクランチが心地よい「小枝＜クロネージュ＞」、そのティータイムパック商品「小枝＜クロネージュ＞ティータイムパック」、ふわもちマシュマロが特長の「ミニエンゼルパイ＜クロネージュ＞」、ふんわりとメープルが香る「シロノワールサンドクッキー」を発売する。

ミニエンゼルパイ＜クロネージュ＞

シロノワールサンドクッキー

さらに、コメダ珈琲店店舗では味わえないコラボレーション限定の"幻の味"「キャラメルオーレ」をイメージした「チョコボール＜キャラメルオーレ＞」も発売する。

チョコボール＜キャラメルオーレ＞

「チョコボール＜キャラメルオーレ＞」は、コメダ珈琲店で人気の「アイスオーレ」と「チョコボール＜キャラメル＞」を組み合わせ、コメダ珈琲店の店舗で味わえないオリジナルフレーバー「キャラメルオーレ」を考案した商品だ。「アイスオーレ」をイメージしたチョコで、チョコボールに使用しているキャラメルをコーティングすることで、「キャラメルオーレ」の味わいを表現している。

「小枝＜クロネージュ＞」は、ココアビスケットクランチとココア風味のホワイトチョコレートを合わせることで、ココア味のバウムクーヘンにソフトクリームをのせた人気デザート「クロネージュ」の味わいを再現した小枝だ。