CoCo壱番屋の人気トッピングを盛り合わせ！テイクアウト専用のお得な新メニューを本日より販売 | RBB TODAY

　カレーハウスCoCo壱番屋は、12月1日から全国の店舗でテイクアウト・宅配専用メニュー「マル得コンボ」を期間限定で販売する。

ココイチ「マル得コンボ」

　同商品はCoCo壱番屋の人気トッピングを盛り合わせたお得なセットだ。単品での注文より約10%お得になる。組み合わせ・ボリュームの異なる3種類のセットが用意されている。

　Aセットは、ロースカツ、メンチカツ、ソーセージ3本、フライドチキン3個、ハーフイカ、クリーミータルタルソースの組み合わせ。

　Bセットは、ロースカツ、パリパリチキン、ソーセージ3本、フライドチキン3個、フィッシュフライ、クリームコロッケ(カニ入り)、クリーミータルタルソースの組み合わせ。

マル得コンボ　Ｂセット

　Cセットは、チキンカツ、パリパリチキン、ソーセージ3本、フライドチキン3個、クリームコロッケ(カニ入り)、フィッシュフライ、とろ~りたまフライ、ハーフイカ、クリーミータルタルソース2人前の組み合わせとなる。

マル得コンボ　Ｃセット

　どのセットにもカレーソースを付けることができ、家で用意したライスと合わせればカレーライスとして楽しめる。カレーソースはポークソース、甘口ポークソースのいずれかを選択できる。辛さの変更はできない。

　クリスマスなどのパーティーシーンや家族が集まる年末年始などにも適している。

　販売期間は12月1日から2026年6月頃までの予定。全国のカレーハウスCoCo壱番屋でテイクアウト・宅配のみでの取り扱いとなる。一部店舗を除く。

《村上弥生》

