TWICE、K-POP女性グループ初！香港・カイタックスタジアム単独公演が大成功　9万人のONCEが熱狂 | RBB TODAY

TWICEが、K-POPガールズグループとして初めて香港・カイタックスタジアムのステージに立ち、歴史的な公演を繰り広げた。

TWICEは12月6日・7日の2日間、香港・カイタックスタジアムでワールドツアー「THIS IS FOR」の香港公演を開催した。

今回の公演は、K-POP女性グループ初となるカイタックスタジアムでの単独公演という点で大きな注目を集め、全席完売を記録。2日間で約9万人の観客を動員した。

（写真＝JYPエンターテインメント）

TWICEは4thフルアルバムのタイトル曲『THIS IS FOR』でオープニングを飾り、『Strategy』『I CAN’T STOP ME』『MOONLIGHT SUNRISE』『FANCY』『What is Love?』『YES or YES』など、 数々のヒット曲を披露した。また、スペシャルアルバム『TEN: The Story Goes On』に収録されたメンバーのソロステージも加わり、多彩な構成で観客を楽しませた。

（写真＝JYPエンターテインメント）

今年3月にカイタックスタジアムがオープンして以来、初めて導入された“360度オープンステージ”が立体感を最大限に引き出し、観客の没入感を大きく高めた。そこに安定したライブボーカルとキレのあるパフォーマンスが重なり、会場は終始、歓声で満たされた。ONCE（ファンダム名）の大きな声援に包まれながら、TWICEはファンへの深い愛情と感謝の気持ちをメロディに乗せて届け、特別な時間を作り上げた。

（写真＝JYPエンターテインメント）

TWICEは、米ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」でK-POPガールズグループとして初の通算10回ランクイン達成をはじめ、14thミニアルバムのタイトル曲『Strategy』のグローバルロングヒット、海外アーティスト史上初の東京・国立競技場公演発表など、快挙を続けている。

なお、現在TWICEは、7月19日・20日に開催された仁川インスパイアアリーナ公演を皮切りに、“自身最大規模”となるワールドツアーを開催している。全世界43地域・78公演に及ぶ超大型ツアーは、12月13日・14日のバンコク公演へと続く。さらに、2026年には北米20地域で35公演、台北と東京でそれぞれ3公演、ヨーロッパ8地域で11公演が予定されている。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】モモ、“ピチッ”と衣装でグラマラスボディ披露

■【写真】脇腹丸見え…ミナ、“肌見せドレス”

■【写真】布が少ない…？ナヨン、“ほぼ見えてる”コーデ