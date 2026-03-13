BTS、新アルバム『ARIRANG』グループ写真を初公開！スーツ姿のビジュアルに視線集中 | RBB TODAY

BTSが、待望のカムバックに向けて熱気を高めている。

所属事務所のBIGHIT MUSICは3月13日11時、公式SNSを通じて5thフルアルバム『ARIRANG』のメッセージを込めたアニメーション映像を公開した。

映像は、1896年に蓄音機の前に集まった7人の青年を映し出すシーンから始まる。蓄音機のゼンマイを回すと、韓国を代表する民謡『アリラン』の調べが流れ、一瞬にして見る者を物語へと引き込んでいく。

その後、巨大な船に乗って太平洋を渡った青年たちは、見知らぬ異国の地で歌を録音し、現地の人々にその歌声を届ける。映像の舞台が現代へと切り替わると、ステージ上にBTSが登場。メンバーたちは、ARMY（ファン名）の象徴である紫色のライトが揺れるコンサート会場で、割れんばかりの歓声を浴びながら情熱的なパフォーマンスを繰り広げる。

ラストは、音楽で希望と慰めを届けるBTSが、ソウルの光化門（クァンファムン）の前に堂々と立つ姿で締めくくられた。

今回の映像は、1896年にアメリカ・ワシントンで初めて『アリラン』が録音されたという史実からインスピレーションを得て制作された。この歴史的な瞬間をモチーフに、世界へ韓国文化を広め続けているBTSのこれまでの歩みを重ね合わせている。

BIGHIT MUSICは「『アリラン』を詳しく知らない方々に、この曲にまつわる物語を伝えたかった。多くの人々が歌詞を調べ、歌に溶け込んでいる韓国特有の感性に共感していただけることを願っている」と制作の意図を明かした。

また、映像の公開に合わせてアルバム『ARIRANG』のグループ写真も初公開された。メンバーたちは、アニメーションに登場する7人を彷彿とさせるクラシックなスーツに身を包み、洗練されたビジュアルで視線を釘付けにしている。

なお、BTSの5thフルアルバム『ARIRANG』は、3月20日13時にリリースされる。翌日の21日には、光化門広場一帯で「BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG」を開催。この記念すべきステージは、Netflixを通じて全世界に生中継される予定だ。

