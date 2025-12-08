『プデュ』シリーズにも出演　NU’EST出身ベクホ、12月29日に入隊へ「変わらぬ愛を…」【全文】 | RBB TODAY

ボーイズグループNU’EST出身の歌手ベクホが、入隊する。

12月8日、TEAM BAEKHOはファンコミュニティプラットフォーム「Weverse」を通じて兵役義務に関するお知らせを掲載し、ベクホの入隊を伝えた。

TEAM BAEKHOは「ベクホは12月29日に陸軍訓練所へ入所し、基礎軍事訓練を受けた後、陸軍現役として服務する予定です」と明らかにした。

また、「入所当日は別途の公式イベントは行われません。さらに、訓練所の入所式は多くの将兵および家族が参加する場であるため、現場への訪問はご遠慮いただけますようお願い申し上げます。ベクホへの皆様のお気持ちはWeverseを通じてお寄せいただければ幸いです」と伝えた。

続けて、「ベクホが国防の義務を果たし、健康な姿で戻ってくる日まで、dOnO（ファン）の皆様の温かい応援と変わらぬ愛をお願いいたします。私たちもベクホへの継続的なサポートと愛情を惜しみません」と呼びかけた。

1995年生まれのベクホは、2012年にNU’ESTとしてデビュー。2017年にはMnetのサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 SEASON2』に出演し、広く知られるようになった。その後、2022年からはソロ活動をスタートさせている。

TEAM BAEKHOの公式コメント全文は以下の通り。

こんにちは。TEAM BAEKHOです。

いつもベクホを愛してくださるdOnOの皆様に心より感謝申し上げます。ベクホの軍入隊に関してご案内いたします。

ベクホは12月29日に陸軍訓練所へ入所し、基礎軍事訓練を受けた後、陸軍現役として服務する予定です。

入所当日は別途の公式行事はございません。また、訓練所の入所式は多くの将兵および家族が参加する場であるため、現場への訪問はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。ベクホへの皆様のお気持ちはWeverseを通じてお寄せいただければ幸いです。

ベクホが国防の義務を果たし、健康な姿で戻ってくる日まで、dOnOの皆様の温かい応援と変わらぬ愛をお願いいたします。私たちもベクホへのサポートと愛情を尽くしてまいります。

ありがとうございます。

