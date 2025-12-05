DOMOTO、「THE FIRST TAKE」初登場！名曲『愛のかたまり』を一発撮りでパフォーマンス | RBB TODAY

5日、男性デュオDOMOTOがYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第617回に初登場する。

披露するのは、2001年にリリースされた楽曲『愛のかたまり』。作詞を堂本剛、作曲を堂本光一が手掛けた同曲は、切なく繊細なメロディラインとストレートな恋心を綴る歌詞が魅力のナンバーだ。

グループ名をKinKi KidsからDOMOTOに変更した2025年、再始動の1曲目として新たなアレンジと新録ボーカルで再構築し、12月3日にデジタルシングルとしてリリースしたばかりの同曲を歌唱する。

収録を終え、堂本光一は「2人では初めての出演ということで、この環境で2人で歌うというのはすごく新鮮で楽しかったです。『THE FIRST TAKE』なんで一度しかないのですが、『もうちょっとなんかやりたいみたいな』という気にもなる感じが面白かったです。これを機に『愛のかたまり』を知ってくださる方もいらっしゃると思うので、改めて聴いていただければ嬉しいです」とコメントした。

堂本剛は「ぜひ"X'masなんていらないくらい"と思っているだけなので、ぜひクリスマス前後に聴いていただけたらすごくフィットする曲かなというふうに思いますので、ぜひたくさん聴いていただけたらなと思っております。ありがとうございました」と語った。

「THE FIRST TAKE」は、アーティストによる一発撮りのパフォーマンスを鮮明に切り取るYouTubeチャンネル。2019年11月15日に開設され、現在のチャンネル登録者数は1150万人を突破している。DOMOTOは、1997年7月21日にシングル『硝子の少年』とアルバム「A album」で同時デビュー。デビュー作からシングル『シュレーディンガー』までオリコンシングルチャート47作連続1位の記録とギネス世界記録の更新を続けている。また、東京ドーム公演数は全68公演、累計374万3000人の動員を誇り、同所での単独アーティスト最多公演数記録を保持している。

『愛のかたまり』は、2001年にリリースされた13枚目のシングル「Hey! みんな元気かい?」のカップリング曲として発表された。ファンのみならず、時代や性別を超えて幅広い層に歌い継がれる名曲となっている。

※DOMOTO – 愛のかたまり / THE FIRST TAKE