大ぶりサイズで食べ応え抜群！吉野家が本日より通販ショップでから揚げ発売 | RBB TODAY

吉野家は12月5日10時から「吉野家公式通販ショップ」他ECモール店舗で「冷凍から揚げ」を販売開始する。

吉野家 から揚げ【冷凍】から揚げ 1kg（250g×4袋) 【冷凍】 2,970円（税込）

同商品を冷凍庫にストックしておくことで、レンジ加熱するだけでいつでも簡単に吉野家の「うまい」から揚げが楽しめる。にんにくと生姜を効かせた、ご飯が進む味付けだ。1個あたり約50gと、一般的なから揚げよりも大き目のサイズで、大満足のボリューム感となっている。忙しい日のおかずやお弁当の主役に、さっと準備できる。

「冷凍から揚げ」は食べ応えのある大きさなのでお弁当のおかずとしても大活躍！

商品名は「吉野家 から揚げ【冷凍】」で、内容量は250g(約5から6個入り)。発売期間は2025年12月5日10時からで、発売を記念して2026年1月12日10時まで送料込み価格で提供する。

商品ラインナップは以下の通り。1月12日10時まで送料込み価格となる。①から揚げ1kg(250g×4袋)【冷凍】2970円(税込)、②から揚げ2袋+牛丼2袋【冷凍】2700円(税込)、③から揚げ4袋+牛丼4袋【冷凍】4968円(税込)、④から揚げ6袋+牛丼6袋【冷凍】7344円(税込)。

「冷凍から揚げ」と「冷凍牛丼の具」を組み合わせることでご自宅でも「から牛」が楽しめる

販売は吉野家公式通販ショップの他、吉野家オフィシャルショップ楽天市場店、吉野家公式ショップYahoo!ショッピング店、吉野家公式ショップdショッピング店で行われる。