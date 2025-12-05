 ロイヤルホスト、10日より人気商品＆割引クーポン付き「デリの福袋2026」を発売！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム ライフ グルメ 記事

ロイヤルホスト、10日より人気商品＆割引クーポン付き「デリの福袋2026」を発売！

ライフ グルメ
注目記事
『売れ筋ベスト5の福袋』 8,500円（税込）
  • 『売れ筋ベスト5の福袋』 8,500円（税込）
  • ロイヤルホスト デリの福袋 2026
  • 『カレー＆スイーツ福袋』 6,500円（税込）
  • 500円割引クーポン

　ロイヤル株式会社は、「Royal Host Deli(ロイヤルホスト デリ)」より「ロイヤルホスト デリの福袋2026」を数量限定で販売する。同商品は2025年12月10日から公式オンラインストアで販売を開始する。

ロイヤルホスト デリの福袋 2026

東京カレンダー 2026年 1月号 [雑誌]
￥891
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
料理は知識が9割
￥1,584
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

　今回用意されるのは「売れ筋ベスト5の福袋」と「カレー&スイーツ福袋」の2種類。販売期間は2026年1月9日までで、数量限定のため無くなり次第終了となる。

　「売れ筋ベスト5の福袋」は8500円で、限定2000セット。「ロイヤルホスト デリ」の販売開始当初から11月までの人気上位5品を詰め合わせた。セット内容はコスモドリア2個、海老と帆立のシーフードドリア2個、ビーフジャワカレー2個、煮込み風ハンバーグ2個、海老とチキンのマカロニグラタン2個。家族や友人が集まる年末年始の食卓にぴったりのセットだ。

　「カレー&スイーツ福袋」は6500円で、限定1000セット。セット内容はビーフジャワカレー2個、欧風ビーフカレー2個、マハラジャチキンカレー2個、フレンチトースト2個、スイートポテトミニ2個。カレーの奥行きのある味わいと、スイーツの優しさのどちらも堪能できるセットだ。

『カレー＆スイーツ福袋』 6,500円（税込）

　また、福袋を購入した全員に、公式オンラインストア限定で次回利用できる500円割引クーポンもプレゼントされる。クーポンの有効期限は2026年2月28日まで。

500円割引クーポン
《村上弥生》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

ライフトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top