ロイヤルホスト、10日より人気商品＆割引クーポン付き「デリの福袋2026」を発売！ | RBB TODAY

ロイヤル株式会社は、「Royal Host Deli(ロイヤルホスト デリ)」より「ロイヤルホスト デリの福袋2026」を数量限定で販売する。同商品は2025年12月10日から公式オンラインストアで販売を開始する。

ロイヤルホスト デリの福袋 2026

今回用意されるのは「売れ筋ベスト5の福袋」と「カレー&スイーツ福袋」の2種類。販売期間は2026年1月9日までで、数量限定のため無くなり次第終了となる。

「売れ筋ベスト5の福袋」は8500円で、限定2000セット。「ロイヤルホスト デリ」の販売開始当初から11月までの人気上位5品を詰め合わせた。セット内容はコスモドリア2個、海老と帆立のシーフードドリア2個、ビーフジャワカレー2個、煮込み風ハンバーグ2個、海老とチキンのマカロニグラタン2個。家族や友人が集まる年末年始の食卓にぴったりのセットだ。

「カレー&スイーツ福袋」は6500円で、限定1000セット。セット内容はビーフジャワカレー2個、欧風ビーフカレー2個、マハラジャチキンカレー2個、フレンチトースト2個、スイートポテトミニ2個。カレーの奥行きのある味わいと、スイーツの優しさのどちらも堪能できるセットだ。

『カレー＆スイーツ福袋』 6,500円（税込）

また、福袋を購入した全員に、公式オンラインストア限定で次回利用できる500円割引クーポンもプレゼントされる。クーポンの有効期限は2026年2月28日まで。