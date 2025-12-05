5種類の焼きたて焼き芋を食べ比べ！東武池袋で「芋・栗・あんこフェス」9日より開催 | RBB TODAY

東武百貨店池袋本店で12月9日から15日まで「芋・栗・あんこフェス」が開催される。

同イベントは8階催事場で7日間にわたり行われ、54店舗が集結する。様々な品種や糖度、食感の違いを楽しめる焼きたての焼き芋が注目だ。そのほか、芋・栗・あんこを使用した定番スイーツから、栗を使ったしんじょうなどのお惣菜系まで種類豊富に展開する。

初出店となる神戸芋屋志のもとの「里浦ゴールド」は783円で、旨味・甘味・香りのバランスが良い焼き芋だ。さつまいも本舗の「安納芋」は648円で、ビタミンとβカロテンが豊富でねっとり食感と濃厚な黄色が特徴となっている。

「安納芋」 648円(1本)

sweet&healthySAZANKAの「紅はるか(熟成やきいも袋)」は800円で、濃厚な甘みとねっとりクリーミーな食感が楽しめる。蜜芋洋菓子店金蜜堂の「金蜜芋」は540円で各日数量限定、ねっとり濃厚な味わいが堪能できるオリジナルのブランド芋だ。

「紅はるか(熟成やきいも袋)」 800円(1本)

「金蜜芋」 540円(1本)

初出店の日比焼き芋HIBIYAKIIMOTokyoの「シルクスイート」は801円で、やさしい甘みで絹のようになめらかな口当たりとなっている。

「シルクスイート」 801円(約250gあたり)

また、東武限定品として、超蜜やきいもpukupukuの「クリアン芋川焼きセット」は1620円で、シルクスイートの芋餡と栗が丸々入ったつぶ餡のセットだ。各日販売予定50点となっている。

「クリアン芋川焼きセット」 1,620円(芋川焼き、クリアン焼き／各2個入)

初出店で東武限定品となるの・はぎの「芋・栗・あんこ の・はぎ」は1281円で3個入り、グルテンフリー・無添加・白砂糖不使用のやさしいおはぎだ。各日販売予定50点となる。

「芋・栗・あんこ の・はぎ」 1,281円(3個入)

小原木本舗大徳屋長久の「It Daifuku 秋の3種セット(化粧箱入)」は1350円で3個入り、飲めるほどに柔らかい大福で秋の味覚と自慢の自家製餡のセットとなっている。

「It Daifuku 秋の3種セット(化粧箱入)」 1,350円(3個入)

さらに、栗を使った商品では、東武限定品のBLUE OWLの「宮崎栗のガトーショコラ」が648円で各日販売予定30点、宮崎県産栗の渋皮煮を入れたグルテンフリー、純カカオでリッチな仕上がりの濃厚ガトーショコラだ。

「宮崎栗のガトーショコラ」 648円(1個)

東武限定品の竹徳かまぼこの「栗しんじょう」は411円で各日数量限定、限定の栗しんじょうでペーストと粒のダブルマロンとなっている。丹波の幸の「丹波焼き栗」は1728円で240g入り、大粒で柔らかく甘みに優れた丹波栗をホクホクの焼き栗で提供する。

「栗しんじょう」 411円(1個)

「丹波焼き栗」 1,728円(240g)

あんこ商品では、初出店のアンコロカフェの「あんこレアチーズケーキ」が680円で、クリームチーズの程よい酸味とこしあんの甘みが相性抜群だ。初出店のあんこもんの「のむあんこ HOT」はイートイン600円で、自家製の「つぶあん」を使い小豆の香りを活かしながらさっぱりと仕上げた。

「あんこレアチーズケーキ」 680円(1個)

「のむあんこ HOT」 イートイン600円(1杯)

有職たい菓子本舗・天音の「たい菓子つぶあん」は331円で、パリッと香ばしい薄皮の生地に黒糖を使ったつぶあんがたっぷり入っている。

「たい菓子つぶあん」 331円(1個)

今シーズン、金蜜芋は天候に恵まれ過去数年のなかでも特に豊作だった。そのうち、形やサイズの理由から収穫量の約1割が規格外となる。今回はこの規格外の金蜜芋を使い物価高騰のなか、美味しいものを手の届く形で届けたいという思いから詰め放題を企画した。

蜜芋洋菓子店金蜜堂の「金蜜芋生芋詰め放題」は601円で、各日午前10時30分・11時30分・午後4時30分・6時の各回定員30名、当日午前10時から整理券を配布する。

「金蜜芋生芋詰め放題」 601円(1袋)

イベントは2025年12月9日から15日まで、東武百貨店池袋本店8階催事場で午前10時から午後7時まで開催される。