IVE・ウォニョン、ミニドレスから伸びる“美脚”に視線集中！振り向きウインクにキュン【PHOTO】 | RBB TODAY

IVEのウォニョンが、華やかなオーラで視線を独占した。

本日（12月4日）午前、ソウルの新世界百貨店・江南店で開催された高級ジュエリーブランド「BVLGARI（ブルガリ）」のイベントにブランドアンバサダーを務めるウォニョンが出席した。

ウォニョンは、ブラックのチューブトップミニドレスをまとってイベント会場に登場。ドレスのスカート部分には立体的なバラのデザインがあしらわれており、華やかでエレガントなオーラを放った。

ミニ丈のドレスからは、スラリと伸びた美脚が惜しみなく披露され、カメラを振り返りながらウインクする仕草は、チャーミングでありながらも高級感あふれる彼女の魅力を一層引き立てた。

（写真提供＝OSEN）ウォニョン

なお、ウォニョンが所属するIVEは、10月31日～11月2日に韓国・KSPO DOMEでワールドツアー「SHOW WHAT I AM」を開幕。今後、アジア、ヨーロッパ、アメリカなど、さまざまな地域へと拡大していく予定だ。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。

