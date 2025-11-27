お食事券4000円＆オリジナルグッズ5点付き！ビッグボーイ、2026年福袋を明日より抽選予約開始 | RBB TODAY

ビッグボーイ、ヴィクトリアステーションは「ビッグボーイ冬の福袋2026」の抽選予約販売を開始する。2025年11月28日10時から2025年12月12日23時59分まで特設ページで抽選予約を受け付ける。価格は税込5000円だ。

ビッグボーイ冬の福袋2026

福袋には全国のビッグボーイ、ヴィクトリアステーションで利用できる4,000円分のお食事券に加え、オリジナルデザインのグッズ5点がセットになっている。

帆布ポケットバッグは、マスコットキャラクター「ボビーくん」のオリジナルロゴをあしらったシンプルなトートバッグだ。前面の3つのポケットと内ポケットを備えており、収納力が高い。持ち手は長めで、肩に掛けて持ち運ぶことができる。

ブランケットは、バッグの内生地とお揃いのデザインで、優しい肌触りが特徴だ。ミニサイズのため持ち歩きにも便利だ。サイズは約W700×H500ミリメートル、材質はポリエステル100%だ。

ブランケット

ステンレスマグカップは、シンプルなオリジナルロゴをあしらったワンポイントデザインだ。自宅やオフィスはもちろん、アウトドアでも活躍する。

ステンレスマグカップ

窓付き缶ケースは、キッチンやオフィスなどでクリップや輪ゴムなどの小物収納として便利に使える。マグネット付きなので、冷蔵庫などに貼り付けてメモ留めにも使える。中身が見える透明の窓付きだ。

窓付き缶ケース

フードクリップは3個セットで、パチンと留めるだけでパンなどの乾燥を防いだり、食べかけのお菓子の袋や調味料の一時保存などに活用できる。

フードクリップ（3個セット）

抽選結果は2025年12月19日16時から18時頃に当落メールで配信される。当選者は2026年1月1日から2026年1月13日の期間中に、希望の店舗で受け取る。受取店舗は抽選応募時に第2希望まで指定できる。

応募は1人につき1回までで、応募時に個数制限はない。ただし応募状況により応募した個数の一部のみが当選となる可能性がある。抽選販売数が販売予定数に満たなかった場合は店頭販売を行う。店頭販売はなくなり次第終了となる。受取店舗は全国のビッグボーイ、ヴィクトリアステーション169店舗。決済は受取店舗のレジで支払う。