KARA・スンヨン、14年間寄り添った“最愛の家族”との別れを報告「また必ず会おう、私の子」 | RBB TODAY

KARAのメンバーで女優のスンヨンが、最愛の“家族”との別れを伝えた。

12月3日、スンヨンは自身のSNSに 「20110220-20251128 11:30。また必ず会おう、私の子。次に会う時は永遠に一緒に遊ぼう」というメッセージとともに、愛犬が虹の橋を渡ったことを報告した。

スンヨンはポメラニアンの“プリ”と、プードルの“ヌビ”の2匹を飼っている。韓国芸能界でも有名な“愛犬家”として知られ、SNSやテレビ番組を通じて、彼女がどれほど愛情深く接してきたかが伝えられてきた。

かつてペット番組『ペットビタミン』（原題）のMCを務めた際には、「この子たちのおかげで、自分が存在する意味があると感じる時もある」と語っていた。

14年間寄り添ってくれた愛犬プリは、先月虹の橋を渡った。スンヨンは最期まで見送り、心を落ち着かせたうえで今回の訃報を伝えたという。

彼女の深い愛情を知るファンたちは、胸を痛めながらも温かいメッセージを寄せている。

なお、スンヨンは今年2月に公開されたドラマ『春画恋愛物語』に出演している。

◇スンヨン プロフィール

1988年7月24日生まれ。本名ハン・スンヨン。韓国・ソウル出身。身長160cm。2007年にKARAのメンバーとしてデビューし、グループ内ではリードボーカルを務めた。デビュー当時はまったく売れず、さらにメンバーの脱退と崩壊の危機にあったKARAを存続させるために、どんな番組にも多く出演。グループの名前を売ろうと、バラエティ番組で全身泥まみれになる場面もあったという。そのためファンの間では「努力の人」や「苦労人」として知られている。

