「AIですか?!」TWS・シンユ、ブルーの瞳で魅せる“異次元ビジュアル”にファン騒然【PHOTO】 | RBB TODAY

TWSのシンユが、圧倒的なビジュアルでファンの視線を奪った。

シンユは最近、TWSの公式インスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、11月28日に香港カイタック・スタジアムで開催されたK-POP授賞式『2025 MAMA AWARDS』の舞台裏で撮影されたオフショットだ。

写真の中のシンユは、チェーンがあしらわれたブラックのレザージャケットを着用し、スタイリッシュでクールなオーラを放っている。

また、前髪をかき上げたヘアスタイルが彼の端正な顔立ちをさらに際立たせ、ブルーのカラーコンタクトが幻想的なムードを演出。普段より濃いめに仕上げたステージメイクも相まって、鋭さと透明感を兼ね備えた魅惑的な雰囲気を漂わせている。

（写真＝TWS公式Instagram）シンユ

投稿を見たファンからは、「えぐすぎ」「ビジュ最強」「AIですか ?! 」などのコメントが寄せられている。

なお、シンユが所属するTWSは、12月6日に台湾・高雄（カオシュン）ナショナルスタジアムで開催される「2025 Asia Artist Awards」、12月27日に千葉・幕張メッセで開催される「COUNTDOWN JAPAN 25/26」への出演を予定している。

