ジェジュンプロデュース＆本田仁美所属のSAY MY NAME、12月29日に電撃カムバック！3rd EPリリースへ | RBB TODAY

ガールズグループSAY MY NAMEが、年末のカムバックを発表した。

所属事務所iNKODEエンターテインメントによると、SAY MY NAMEは12月29日に3rd EP『&Our Vibe』をリリースする。

SAY MY NAMEは12月2日0時に意味深な映像を公開し、ファンの好奇心を一気に刺激。続く3日0時にはタイムテーブルイメージを解禁し、正式にカムバックを予告した。

公開されたタイムテーブルによると、12月4日からメンバー別のさまざまなティザーコンテンツが順次公開される予定。気になる日程がぎっしりと並んでおり、ファンの期待が高まっている。

ダイアリー風のデザインでまとめられたタイムテーブルには、キッチュな雰囲気が漂う。「teamUFO」「Guest List」「Girl’s Night Playlist」など、今回のアルバムコンセプトを示唆するようなキーワードも添えられ、関心を集めている。

（写真提供＝iNKODEエンターテインメント）

SAY MY NAMEは今年3月、2nd EP『My Name Is...』で“春キャロル”ソング『ShaLala』を生み出し、大きな支持を獲得。8月には1stシングル『iLy』で夏のシーンを彩った。今回の年末リリースにより、春から冬まで一年を通してSAY MY NAMEの音楽が季節を満たすことになる。

さらにSAY MY NAMEは、「32nd Hanteo Music Awards」「第34回ソウル歌謡大賞」「2025 今年のブランド大賞」など、今年さまざまな授賞式でトロフィーを獲得し、爆発的な成長ぶりを証明してきた。こうした勢いを受け、2026年の幕開けを飾る今回のカムバックには大きな注目が集まっている。

なお、SAY MY NAMEの3rd EP『&Our Vibe』は、12月29日18時にリリースされる。

◇SAY MY NAMEとは？

ジェジュンが設立したiNKODEエンターテインメント初のガールズグループ。2024年10月16日に1st EP『SAY MY NAME』でデビュー。AKB48、IZ*ONEで活動した本田仁美がリーダーを務め、日本人のメイ、韓国人のソハ、ドフィ、ジュンヒ、スンジュ、タイ人のカニの7人で構成されていたが、2025年7月10日に中国出身のシュイが加入し、8人組へと生まれ変わった。最年長は2001年生まれの本田で、最年少は2010年生まれのスンジュ。

