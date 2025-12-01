BTS・J-HOPE、全国公開中の映画『‘HOPE ON THE STAGE’THE MOVIE』で“ARMY BOMB連動”応援上映が決定！入場者特典第2弾も解禁 | RBB TODAY

11月28日より全国公開中の、J-HOPE初の単独ワールドツアーのフィナーレを飾ったアンコールコンサートを記録したライブドキュメンタリー映画『j-hope Tour‘HOPE ON THE STAGE’THE MOVIE』。

今回、12月8日(月)・15日(月)に東京・新宿バルト9にて、ARMY（BTSファン）待望の「発声OK！ARMY BOMBライト連動応援上映会」の開催が決定した。

「発声OK！ARMY BOMBライト連動応援上映会」では、映画館内にオフィシャルグッズを持ち込むことができ、声援・歓声・拍手・手拍子なども自由に行える。また、ARMY BOMB（OFFICIAL LIGHT STICK）のライトが楽曲に合わせて自動で連動し、より大きな一体感と、まるでライブ会場にいるかのような感動を味わえる特別な上映となっている。

『j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' THE MOVIE』応援上映ポスター

ぜひ思いきりJ-HOPEへエールを送ってほしい。

さらに、12月5日(金)から配布がスタートする入場者特典・第2弾も決定。特典は「フィルム風しおり（3種ランダム）」で、本編に登場するJ-HOPEのライブパフォーマンスから選りすぐりの3シーンを1枚にまとめた、エモーショナルなデザインとなっている。

入場者特典第2弾「フィルム風しおり（3種ランダム）」

特典はなくなり次第終了のため、ぜひ劇場で手に入れてみてはいかがだろうか。

◇J-HOPE プロフィール

1994年2月18日生まれ。本名チョン・ホソク。2010年にBig Hitエンターテインメント（現HYBE）の練習生となり、2013年にBTSのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインダンサーとリードラッパーを担当しており、ムードメーカー的存在としても知られている。活動名である「J-HOPE」は、名字であるチョン（英：Jeong）の頭文字の“J”と、希望を意味する英単語の“Hope”を掛け合わせたものであり、「パンドラの箱を開けると底には『希望』だけが残った」というギリシャ神話に由来している。兵役のため2023年4月に入隊、2024年10月17日に除隊した。

