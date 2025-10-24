2i2・奥ゆい、“ギャル”になりきり！ビキニ姿のセクシーショット公開 | RBB TODAY

24日、2025年12月に解散を発表したアイドルグループ「#2i2」から、奥ゆいが『ヤングアニマルWeb』（白泉社）のグラビアに登場した。
同作では、明るくハジけるエネルギーと、ちょっぴりセクシーな魅力が混ざり合う「ギャルゆい」をテーマに撮影が行われた。公開された写真では、黄色のキャップを被り、鮮やかなイエローとブルーのビキニ姿でヘルシーな魅力を放つカットを披露。また、ピンクのレースとファーがあしらわれたランジェリー風の水着で窓辺に寄りかかり、挑発的な視線を送るセクシーなカット、さらに緑を背景にオレンジのバンドゥビキニをまとい、髪にヒマワリを飾った夏らしいクローズアップなどを披露した。
#2i2解散前の奥ゆいが初グラビアに挑戦、等身大の素顔を公開し貴重な個人活動となった。
