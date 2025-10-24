 #2i2・奥ゆい、“ギャル”になりきり！ビキニ姿のセクシーショット公開 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

#2i2・奥ゆい、“ギャル”になりきり！ビキニ姿のセクシーショット公開

エンタメ グラビア
注目記事
©︎奥ゆい from #2i2／白泉社　撮影／玉井美世子
  • ©︎奥ゆい from #2i2／白泉社　撮影／玉井美世子
  • ©︎奥ゆい from #2i2／白泉社　撮影／玉井美世子
  • ©︎奥ゆい from #2i2／白泉社　撮影／玉井美世子

　24日、2025年12月に解散を発表したアイドルグループ「#2i2」から、奥ゆいが『ヤングアニマルWeb』（白泉社）のグラビアに登場した。

©︎奥ゆい from #2i2／白泉社　撮影／玉井美世子
©︎奥ゆい from #2i2／白泉社　撮影／玉井美世子

　同作では、明るくハジけるエネルギーと、ちょっぴりセクシーな魅力が混ざり合う「ギャルゆい」をテーマに撮影が行われた。公開された写真では、黄色のキャップを被り、鮮やかなイエローとブルーのビキニ姿でヘルシーな魅力を放つカットを披露。また、ピンクのレースとファーがあしらわれたランジェリー風の水着で窓辺に寄りかかり、挑発的な視線を送るセクシーなカット、さらに緑を背景にオレンジのバンドゥビキニをまとい、髪にヒマワリを飾った夏らしいクローズアップなどを披露した。


#2i2・奥ゆい、ステージでは見られない可愛い素顔！ビキニ姿で「ヤングアニマルWeb」初登場 | RBB TODAY
画像
#2i2解散前の奥ゆいが初グラビアに挑戦、等身大の素顔を公開し貴重な個人活動となった。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/27/233946.html続きを読む »

「＃2i2」森嶋あんりが悩殺ショット！ビキニからショーパン・網タイツまで | RBB TODAY
画像
アイドルグループ「＃2i2」の森嶋あんりがヤングアニマルWebにソロで登場している。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/06/15/220962.html続きを読む »

【デジタル限定】奥ゆい写真集「吹き飛ばせ！」 週プレ PHOTO BOOK
￥880
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
【デジタル限定】奥ゆい＆森嶋あんり写真集「ふたりで、いつまでも」 週プレ PHOTO BOOK
￥1,100
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top