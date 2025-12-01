「沢山の念願が叶った、大満足な旅でした」大原優乃、パリ名所でのオフショ大公開！ | RBB TODAY

11月26日から30日にかけて、女優の大原優乃が公式インスタグラムを更新。フランス・パリへの旅行中に撮影された、プライベート感あふれるオフショットを公開した。

大原優乃（写真は大原優乃の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

26日の投稿では「少し前のパリ旅行の思い出たち 沢山笑って、食べて、観光して。心が満たされた時間でした はるちゃんいつもありがとう！」ととのコメントとともに、女優・福原遥とのパリ旅行の様子を公開。2020年放送のドラマ『ゆるキャン△』（テレビ東京）にて、各務原なでしこ役（大原優乃）と志摩リン役（福原遥）で初共演した二人。投稿では、満面の笑みでパリ旅行を楽しむ二人の姿が写し出されていた。

27日の投稿では、パリの象徴であるエッフェル塔をバックにした数々の写真を披露。全身黒でまとめたシックなコーディネートで、テラス席で白ワインを片手に笑顔を見せる様子や、荘厳な美術館で芸術鑑賞に浸る姿など、洗練された大人のパリ歩きを感じさせるショットが並んだ。

続いて30日の更新では、「沢山の念願が叶った、大満足な旅でした」というコメントと共に、さらに多彩な旅の思い出を公開。青空の下、凱旋門を背にダウンジャケットで微笑む姿や、ライトアップされたディズニーランド・パリのお城の前でカチューシャを着けたキュートな自撮りショットを披露した。

大原は投稿で、これら一連の体験を振り返り「沢山の念願が叶った、大満足な旅でした」とコメント。憧れの地で過ごした充実した時間をファンに向けて共有している。

この投稿を見たファンからは、「素敵、そして大人っぽい。」「ブラックコーデカッコよすぎる～」「優乃ちゃんとデートしたら楽しそうだなぁー」「カッコいい凱旋門やおしゃれなパリの街並みと共に写るゆーのちゃんがとても素敵！」などの声が寄せられている。