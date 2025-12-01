日本のドラマに韓国俳優が次々とキャスティング　急接近する日韓エンタメ、期待の裏で浮き彫りになる“リスク”とは | RBB TODAY

日本ドラマに出演する韓国の俳優や女優が目に見えて増えている。

12月1日には、中村倫也が主演を務めるTBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』に、ガールズグループRAINBOW出身の女優キム・ジェギョンが出演すると発表された。

また11月中旬には、ガールズグループIZ*ONE出身のカン・ヘウォンが、赤楚衛二主演のテレビ東京ドラマ『キンパとおにぎり～恋するふたりは似ていてちがう』に出演することが伝えられている。

近年では『Eye Love You』のチェ・ジョンヒョプをはじめ、『初恋DOGs』のナ・イヌ、『ブラックペアン』シーズン2のチェ・ジウ、『虎に翼』のハ・ヨンス、『匿名の恋人たち』のハン・ヒョジュなど、日本ドラマに出演する韓国俳優は枚挙にいとまがないほどだ。

（画像＝Netflix）『匿名の恋人たち』

さらに、日本テレビと韓国SBSが最近、経営陣合同会議を開き、コンテンツ制作やグローバル展開での協力を盛り込んだパートナーシップ協定を締結した。この動きは、日韓の放送業界がより密接に連携していくことを意味しており、今後は韓国俳優の日本ドラマへの出演が一層増加する可能性を示唆している。

トラブル発生時、どう対応する？

しかしその一方で、国をまたいだキャスティングには、トラブル発生時のリスクも伴う。日曜劇場『キャスター』に出演したキム・ムジュンのケースは象徴的だ。

今年4月の『キャスター』放送当時、『週刊文春』が主演の永野芽郁が、既婚者である田中圭と交際していると報じた。同時に、永野芽郁はキム・ムジュンと二股していたとも伝え、大きな騒動となった。

（写真提供＝OSEN）永野芽郁（左）とキム・ムジュン

これを受け、キム・ムジュン側は即日、「親しい同僚の関係」と伝え、永野芽郁との熱愛説や二股説を否定した。本来であれば、これで彼に関する騒動は収まってもおかしくないだろう。

しかし、この騒動によって『キャスター』において永野芽郁はこれまで通り出演し続け、キム・ムジュンは事実上の“退場”となった。ほとんど画面に映ることはなくなり、クレジットも消され、降板説が浮上したほどだった。

主演女優を優先した判断として理解できる側面はあるものの、「キム・ムジュンだけが事実上退場となった」と同情の声が集まったのも事実だ。

このような事例が重なれば、「トラブルが起きた際に韓国俳優のみが負担を強いられるのではないか」という不満が韓国側ファンの間で高まり、せっかく築かれ始めた協力関係に水を差す懸念もある。

国境を越えて続々と発表されるキャスティングは、日韓エンタメ交流が新たな段階に入った象徴といえる。期待と注目が集まるからこそ、予期せぬ問題が発生した際の対応には、より一層の慎重さと公平性が求められるのではないだろうか。

（文＝スポーツソウル日本版編集部）

■【画像】「こんなに無礼な日本俳優は初めて」佐藤健、韓国で批判殺到

■小栗旬は1話50万円、キム・スヒョンは3000万円？日韓俳優の「ギャラ格差」

■【写真】赤楚衛二と共演するカン・ヘウォン、超絶美貌で注目