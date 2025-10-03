のん、自然体のカフェオフショを公開！ファン「癒される」 | RBB TODAY

俳優・アーティストののんが25日、アメーバオフィシャルブログを更新。自身が表紙を飾った雑誌『BRODY』特別版（白夜書房）の撮影オフショットを公開し、リラックスしたカフェカットが注目を集めている。

のん（写真はのんの公式ブログから）

投稿は「特別版の表紙に」と題し、“BRODYオフショット”として、店内のグリーンに囲まれた席でプリンとカフェオレを味わう姿や、窓辺で物思いにふける横顔、カメラをまっすぐ見つめるクールな表情などを多数掲載。「プリンもカフェオレも美味しかった」と一言添え、素の空気感を伝えた。Tシャツにロングスリーブを重ねたカジュアルコーデと、柔らかな光のトーンがナチュラルな魅力を引き立てている。

コメント欄には「飾らない自然な笑顔が愛おしい」「クールで素敵」「のんちゃんは特別」「のんびりモードのオフショットに癒される」「紅茶派ののんちゃんがカフェオレとは新鮮」「のんびりモードのオフショットに癒される」「超きれい！」「絵になる」「永久保存版」「可愛すぎる」「くつろいだ雰囲気がいいね」など、癒しと称賛の声が相次いだ。

