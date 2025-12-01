元SUPER☆GiRLS・前島亜美、上海イベントが開催中止に......公式が謝罪「不可抗力の事情により」 | RBB TODAY

11月29日、声優・女優の前島亜美がスタッフ名義で公式Xを更新。来月20日に開催予定だった上海ファンミーティングが中止になったことを報告し、謝罪のコメントを発表した。

元SUPER☆GiRLSのメンバーで、現在は声優や舞台女優として幅広く活躍する前島。「前島亜美ファンミーティング2025in上海」と題し、2025年12月20日にバンダイナムコ上海文化センタードリーム劇場でのイベントを実施予定だった。当日は14:00と18:30の2公演が予定されており、現地ファンとの交流が期待されていた。

しかし11月29日、公式Xにて同公演の中止がアナウンスされた。投稿では「イベント中止のお知らせ」として、「不可抗力の事情により中止となりました」と説明。公式は「イベント中止によりご不便・ご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

昨今、日中関係の緊張などを背景に、日本人アーティストによる中国での公演やイベントの中止・延期が相次いでいる中での今回の発表。投稿を見たファンからは、「うーん、ここでも政治的なことがライブまで影響されるのも残念でならないですね」「色々な意味合いで残念ですね…」との声や「やっとの思いで手に入れたVIPチケットが、なくなってしまった。」「あみたに会えなくて悲しみ」など、開催断念を惜しむ声が寄せられている。