小池里奈、太ももセクシーすぎるカレンダーアザーカット披露！ | RBB TODAY

小池里奈、太ももセクシーすぎるカレンダーアザーカット披露！

小池里奈（写真は小池里奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
　俳優の小池里奈が17日、自身のInstagramにて2026年版カレンダーのアザーカットを公開した。


　この日小池が公開したのは、2025年12月6日より発売予定の『小池里奈 2026年 カレンダー』（ハゴロモ）のアザーカット。同カレンダーについて小池は「2026年のカレンダーのアザー　来年もぜひ！一家に一小池（もちろん複数でも可）」とユーモアを交えて紹介した。

　公開された写真では、シックな室内でアンニュイな表情を浮かべる小池。肩を大胆に見せたブラックコーデに身を包み、ソファに腰かけたショットは、しなやかな太もものラインが際立つ一枚に仕上がっている。透明感のある肌と品のある色気が共存した写真に、ファンからは「ふとももがぁ～！キレイ」「最高ですね」「可愛い　カレンダー欲しい」「ふとももがぁ～！キレイ」といった声が寄せられている。


