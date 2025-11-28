 井桁弘恵、金髪＆ショートカットにイメチェン！「期間限定　NEWイゲタ」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

井桁弘恵、金髪＆ショートカットにイメチェン！「期間限定　NEWイゲタ」

エンタメ ブログ
注目記事
井桁弘恵【写真：竹内みちまろ】
  • 井桁弘恵【写真：竹内みちまろ】

　27日、女優の井桁弘恵が自身の公式インスタグラムを更新。金髪＆ショートカットにイメチェンした姿を公開し、ファンから驚きの声が上がっている。


CYAN (シアン) ISSUE 42 S/S 2025 HIROE IGETA (CYAN MAN 2025年4月号増刊)【Wカバー：井桁弘恵】
￥1,650
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
mina(ミーナ) 2025年 04 月号【表紙：井桁弘恵】
￥869
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

　この日、井桁は「期間限定　NEWイゲタ」というコメント。これまでの黒髪ロングスタイルとは一転、金髪ショートヘアになった姿を公開した。投稿には、新ヘアスタイルの井桁がカメラの至近距離で微笑むショットや夕焼けに照らされるショットが収められている。この投稿にファンからは「金髪最高だぜ」「おぉぉぉぉ金髪新鮮でめっちゃいい！！」「眼福です、、、」など絶賛の声が寄せられている。

※井桁弘恵の金髪＆ショートカット姿（画像は井桁弘恵の公式インスタグラムより）


井桁弘恵、2nd写真集発売を記念した写真展が地元・福岡で開催決定！本人登壇のトークショーも実施 | RBB TODAY
画像
井桁弘恵の写真展「つかのま」が福岡で開催され、新作や限定グッズを展示・販売し、トークショーも行われる。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/17/238230.html続きを読む »

井桁弘恵、ショートボブに髪ばっさり！“ニューイゲタ”が「最強すぎる」と大好評 | RBB TODAY
画像
井桁弘恵が30日、自身のインスタグラムを更新。髪をばっさり切ったイメチェン姿が好評を博している。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/05/01/229092.html続きを読む »
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top