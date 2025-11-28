井桁弘恵、金髪＆ショートカットにイメチェン！「期間限定　NEWイゲタ」 | RBB TODAY

27日、女優の井桁弘恵が自身の公式インスタグラムを更新。金髪＆ショートカットにイメチェンした姿を公開し、ファンから驚きの声が上がっている。

この日、井桁は「期間限定 NEWイゲタ」というコメント。これまでの黒髪ロングスタイルとは一転、金髪ショートヘアになった姿を公開した。投稿には、新ヘアスタイルの井桁がカメラの至近距離で微笑むショットや夕焼けに照らされるショットが収められている。この投稿にファンからは「金髪最高だぜ」「おぉぉぉぉ金髪新鮮でめっちゃいい！！」「眼福です、、、」など絶賛の声が寄せられている。

※井桁弘恵の金髪＆ショートカット姿（画像は井桁弘恵の公式インスタグラムより）