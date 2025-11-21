出口夏希、完全撮りおろしの2026年カレンダーが発売決定！“今の出口夏希”を詰め込んだ一冊に | RBB TODAY

株式会社ハゴロモが2025年12月20日、俳優・モデルとして幅広く活躍する出口夏希の2026年カレンダー（壁掛け/卓上）を発売する。発売に先駆けて、2種の表紙ビジュアルを初公開した。

出口夏希は、ファッション誌「non-no」専属モデルとして活動し、近年はドラマ『アオハライド』、『ブルーモーメント』、Netflix映画『余命一年の僕が、余命半年の君と出会った話。』、劇場映画『赤羽骨子のボディーガード』、『か「」く「」し「」ご「」と「』等に出演。ダブル主演を務める映画「万事快調 〈オール・グリーンズ〉」が2026年1月16日に公開を控えている。

出口夏希2026年カレンダー（撮影：山根悠太郎）

2025年カレンダーに続いて、完全撮りおろしで構成される同作。明るく爽やかな笑顔から、大人びたエモーショナルな表情まで、数千カットにおよぶ撮影の中から厳選された"とっておきの1枚"が、それぞれの表紙に採用されている。今の出口夏希を詰め込んだ決定版カレンダーとなった。

撮影を手がけたのは写真家・山根悠太郎氏。柔らかな光と空気感の中で、出口の魅力を余すところなく切り取っている。2026年カレンダーは、壁掛けと卓上の2種類がある。それぞれ違う写真なので、どちらも楽しめるようになっている。

出口夏希は「お渡し会もあるので1年ぶりに皆さんに会えるのを楽しみにしています！2026年毎月楽しんでくださいね」とコメントしている。2026カレンダー（壁掛け&卓上）の発売を記念し、出口夏希本人が登壇する発売記念イベントの開催が決定した。今回は大阪と東京の2会場で開催される。

大阪会場は2025年12月21日12時からHMV&BOOKS SHINSAIBASHI イベントスペースで、東京会場は2026年1月18日12時からHMV&BOOKS SHIBUYA 5Fイベントスペースで開催される。購入者の中から、抽選でイベントに招待される。

現在、一部オンラインショップにてオリジナル特典付きカレンダーを予約受付中だ。fanmityでは、特典ポストカードに加え、期間内の予約で直筆サイン入りカレンダーが当たるキャンペーンも実施している。

fanmity限定では、限定ポストカード1枚付き（壁掛け/卓上で絵柄が異なる）、壁掛け・卓上それぞれ抽選で100名様に直筆サイン入りカレンダーをプレゼント。予約受付締切は2025年11月30日23時59分だ。Amazon、楽天ブックス、セブンネットでは各通販サイト限定デザインの"ミニカレンダー"1枚付き（壁掛け/卓上で絵柄が異なる）で、順次予約受付開始予定となっている。