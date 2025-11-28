Stray Kids、『LALALALA』MVが3億回再生突破！通算5本目の快挙を達成 | RBB TODAY

Stray Kidsが、ユーチューブで新たな記録を達成した。

11月28日午前、Stray Kidsが2023年11月にリリースしたミニアルバム『樂-STAR』のタイトル曲『LALALALA』のMVが、ユーチューブで累計3億回再生を達成した。

これによりStray Kidsは、『God's Menu』『Back Door』『Thunderous』『MANIAC』に続き『LALALALA』まで、3億回再生を突破したMVを計5本保有することとなった。

『LALALALA』は、米ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」で通算4度目の1位を獲得したアルバム『樂-STAR』のタイトル曲であり、K-POP第4世代ボーイグループとして初めて「Hot 100」にチャートインした楽曲でもある。

（写真＝JYPエンターテインメント）Stray Kids

グループ内のプロデューシングチーム3RACHA（バンチャン、チャンビン、ハン）が作詞・作曲に参加し、“どんな状況でも僕たちの楽しさ（樂）は続いていく” というメッセージを、ユニークで高揚感あふれるメロディに盛り込んだ。MVは、ブロックバスター映画を彷彿とさせるスケールの映像と、大人数のダンサーと繰り広げる迫力のパフォーマンスが特徴だ。

Stray Kidsは11月21日に新アルバム『SKZ IT TAPE ‘DO IT’』をリリースし、勢いをさらに加速させている。タイトル曲『Do It』は、Spotify「デイリートップソングチャート」グローバル11位、アメリカ13位に初登場し、キャリアハイを更新した。さらに「トップソングデビュー」（集計期間：11月21日～23日）では、グローバル1位、アメリカ5位、イギリス8位を記録した。

また、世界3大音楽チャートの一つとされる英国オフィシャルチャートでも存在感を発揮している。 11月25日（現地時間）に発表された「オフィシャルトレンディングチャート」では、『Do It』が5位、『DIVINE』が9位、『Holiday』が18位にランクインし、新曲3曲がトップ20入りする快挙を成し遂げた。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】リノ、ハイトーンヘアで"伝説級"の美貌

■【写真】ヒョンジン、バキバキな背中公開「大声出た」

■【写真】ハン、キンプリ・髙橋海人との“意外な交友関係”