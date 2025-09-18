実写ドラマ『ONE PIECE』S2、メイキング映像が初公開！ゾロ役・新田真剣佑も自信のぞかせる | RBB TODAY

17日、Netflixによる「実写版『ONE PIECE』シーズン2“INTO THE GRANDLINE”」よりメイキング映像が公開された。

同作は尾田栄一郎による世界的人気コミック『ONE PIECE』を実写化したドラマシリーズ。シーズン2では、常識を超えた海「偉大なる航路（グランドライン）」での大冒険が描かれる。

ルフィを演じるイニャキ・ゴドイは「シーズン2（の撮影）が始まってみんなワクワクしてるよ。もっとデカくて、面白くなるからね！」と確かな自信を語っている。物語は大海賊時代。偉大なる海賊・赤髪のシャンクスに憧れる少年ルフィは、シャンクスと海での再会を約束。それから数年後、成長したルフィは海賊王を目指して大海原へ。

シーズン2の舞台は、ローグタウンからリヴァース・マウンテン、双子岬、ウイスキーピーク、リトルガーデン――世界中の海賊が集い、気候は荒れ狂い、常識を覆す生物がはびこる「偉大なる航路（グランドライン）」。この過酷な海を突き進む冒険は、さらにスケールアップしたアクションは迫力に満ちあふれており、メイキング映像でもその一端を見ることができる。

『ONE PIECE』シーズン2(C) 尾田栄一郎/集英社

シーズン2について、イニャキ・ゴドイは「ついに『偉大なる航路（グランドライン）』に突入する、『ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）』を求めてね」と胸を躍らせ、新田真剣佑も「今シーズンはさらに激しい。麦わらの一味の活躍見せてやるよ」と自信をのぞかせている。エミリー・ラッドは「シーズン1では一味が『ファミリー』のようになった。シーズン2では信頼関係がさらに深まる」「早く見てほしい」と語る。

『ONE PIECE』シーズン2(C) 尾田栄一郎/集英社

ジェイコブ・ロメロは「ONE PIECEには大事なメッセージが込められてる。笑えて泣ける壮大な大冒険だ」と力を込め、タズ・スカイラーは「周りから何と言われても夢を追い続けること」とコメントしている。

Netflixシリーズ『ONE PIECE』シーズン1&独占配信中、シーズン2は2026年世界独占配信。

※Netflixシリーズ『ONE PIECE』 シーズン2“INTO THE GRANDLINE”メイキング映像