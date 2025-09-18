 実写ドラマ『ONE PIECE』S2、メイキング映像が初公開！ゾロ役・新田真剣佑も自信のぞかせる | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 映画・ドラマ 記事

実写ドラマ『ONE PIECE』S2、メイキング映像が初公開！ゾロ役・新田真剣佑も自信のぞかせる

エンタメ 映画・ドラマ
注目記事
『ONE PIECE』シーズン2(C) 尾田栄一郎/集英社
  • 『ONE PIECE』シーズン2(C) 尾田栄一郎/集英社
  • 『ONE PIECE』シーズン2(C) 尾田栄一郎/集英社
  • 『ONE PIECE』シーズン2(C) 尾田栄一郎/集英社

【特別映像解禁】『ONE PIECE』原作者・尾田栄一郎にルフィ役イニャキが日本語でインタビュー！ | RBB TODAY
画像
ルフィ役イニャキが尾田栄一郎に日本語でインタビュー。ルフィの魅力や社会への影響を語り、特別映像が解禁された。シーズン2の配信も控えている。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/12/19/225366.html続きを読む »

Netflix実写ドラマ『ONE PIECE』壮大なメリー号のセットや追加キャストが明らかに | RBB TODAY
画像
　Netflixオリジナル実写ドラマシリーズ『ONE PIECE』が全世界独占配信予定。今回、ゴーイングメリー号などのコンセプトアートと、広大なセットの一端を収めた、製作陣のコメント付き映像が解禁された。
https://www.rbbtoday.com/article/2022/06/07/199145.html続きを読む »

　17日、Netflixによる「実写版『ONE PIECE』シーズン2“INTO THE GRANDLINE”」よりメイキング映像が公開された。

　同作は尾田栄一郎による世界的人気コミック『ONE PIECE』を実写化したドラマシリーズ。シーズン2では、常識を超えた海「偉大なる航路（グランドライン）」での大冒険が描かれる。

　ルフィを演じるイニャキ・ゴドイは「シーズン2（の撮影）が始まってみんなワクワクしてるよ。もっとデカくて、面白くなるからね！」と確かな自信を語っている。物語は大海賊時代。偉大なる海賊・赤髪のシャンクスに憧れる少年ルフィは、シャンクスと海での再会を約束。それから数年後、成長したルフィは海賊王を目指して大海原へ。

　シーズン2の舞台は、ローグタウンからリヴァース・マウンテン、双子岬、ウイスキーピーク、リトルガーデン――世界中の海賊が集い、気候は荒れ狂い、常識を覆す生物がはびこる「偉大なる航路（グランドライン）」。この過酷な海を突き進む冒険は、さらにスケールアップしたアクションは迫力に満ちあふれており、メイキング映像でもその一端を見ることができる。

『ONE PIECE』シーズン2(C) 尾田栄一郎/集英社

　シーズン2について、イニャキ・ゴドイは「ついに『偉大なる航路（グランドライン）』に突入する、『ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）』を求めてね」と胸を躍らせ、新田真剣佑も「今シーズンはさらに激しい。麦わらの一味の活躍見せてやるよ」と自信をのぞかせている。エミリー・ラッドは「シーズン1では一味が『ファミリー』のようになった。シーズン2では信頼関係がさらに深まる」「早く見てほしい」と語る。

『ONE PIECE』シーズン2(C) 尾田栄一郎/集英社

　ジェイコブ・ロメロは「ONE PIECEには大事なメッセージが込められてる。笑えて泣ける壮大な大冒険だ」と力を込め、タズ・スカイラーは「周りから何と言われても夢を追い続けること」とコメントしている。

　Netflixシリーズ『ONE PIECE』シーズン1&独占配信中、シーズン2は2026年世界独占配信。

※Netflixシリーズ『ONE PIECE』 シーズン2“INTO THE GRANDLINE”メイキング映像


One Piece (Soundtrack from the Netflix Series)
￥1,200
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
ワンピース　サウンドトラック・フロム　ザ・ネットフリックス・シリーズ (完全生産限定盤) (アナログ盤) (特典なし) [Analog]
￥13,980
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

Netflix（ネットフリックス）

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top