『ブラタモリ』安土城＆近江八幡を2週連続特集！信長と秀吉が築いた城下町を巡る | RBB TODAY

 『ブラタモリ』安土城＆近江八幡を2週連続特集！信長と秀吉が築いた城下町を巡る
『ブラタモリ』安土城＆近江八幡を2週連続特集！信長と秀吉が築いた城下町を巡る

　『ブラタモリ』（NHK総合）が、11月29日と12月6日の2週連続で安土城と近江八幡を特集する。


　町歩きの達人・タモリが“ブラブラ”歩きながら、知られざる町の歴史や人々の暮らしに迫る同番組。今回は織田信長による“幻の城”安土城と、豊臣が築いた“最先端の商業都市”近江八幡を旅する。

『ブラタモリ』（C）NHK

　11月29日放送の「信長の安土城」では、天下統一を目前に、わずか3年で消えた幻の城・安土城を探訪する。お城の定番スタイルは安土城から始まったという説や、まっすぐな道に込められた信長の理想に迫る。気品ある城下町、夜空を彩った幻想的なライトアップ、古文書が語る“伝説の勝負”など、織田信長が人生最後に描いた壮大な夢を紐解く。

『ブラタモリ』（C）NHK

　12月6日放送の「豊臣と近江八幡」では、風情ある町並みが残る“水郷の町”近江八幡へ。豊臣が築いた町は、大坂に匹敵する最先端の商業都市だったという。二度の廃城を乗り越えた商人たちの戦い、近江商人の誕生につながる驚きの道のりを辿る。

『ブラタモリ』（C）NHK

　信長から豊臣、そして近江商人へと続く歴史の歩みを通じて、激動の時代を生き抜いた人々による波乱万丈の物語が展開される。タモリは「信長の夢が詰まった安土城。夢は実現したのに、わずか3年で散った。儚い物語でした。武士に振り回された八幡の商人たちは、よく逆境から立ち直ったよ。近江商人、すごいですね。面白い町でした」とコメントしている。


《アルファ村上》

