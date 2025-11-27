吉永小百合、『五島の椿』新CMに登場！17歳の時にレコーディングをした名曲『いつでも夢を』をCM楽曲に起用 | RBB TODAY

27日より俳優の吉永小百合が出演する五島の椿の新TVCM「吉永さんと、保湿。」の全国で放送が開始される。

同CMは、吉永が日常で大切にしている“保湿の習慣”に焦点を当てたもの。「乾かないことが何より大切だから」と語り、湿度計を確認するのは吉永の実践する習慣そのものだという。柔らかな朝の光が差し込む部屋で、椿にたっぷりと水をやり、自身の肌にも「椿の葉 保湿水」を重ねる。「肌が潤えば、心も潤うから」という言葉とともに、日々を丁寧に過ごす吉永のみずみずしい日常が描かれている。CM楽曲には、吉永が17歳の時にレコーディングを行った名曲『いつでも夢を』が起用された。

「吉永さんと、保湿。」 編

CM内で使用されている五島列島の椿の葉から生まれた保湿水は、すっと肌になじみ、みずみずしい潤いを届けるのが特徴だ。吉永は特別インタビューで、この保湿水の使い方について次のように語った。「この化粧水を使って、何度も何度もこう、肌に潤いを与えたいなっていうふうに思っているんですね。一度だけじゃなくて、5分くらいしたら、まだちょっと足りないかしらっていうと、ちょっとつけて、自分の手で優しく押さえると、そうすると何か、肌の角質層まで少しずつ入ってくれるような。特に、自然のものですからね。なお、優しいというか、そういう気持ちになります」。

また、撮影現場など過酷な環境下での使用法については、「そうですね、私たち仕事をしていて、どうしてもたくさんのライトがある中でやったり、太陽のガンガンと当たるところでやったりしてますから、メーキャップをした上からでも、ちょっとその保湿水を手に取って、頬に当ててみるっていうことをしますね。そうするとやっぱり助かったっていう思いになります」とお気に入りの使い方を明かした。

「椿の葉 保湿水」

実際の使い心地に関しては、「優しく、肌が何か柔らかく優しくなっていきそうな感じがあります。少しずつつけていくことで、何ていうのかしら、乾いちゃったっていう感じにはならなくなっていきそうと思うんですね。だから、これからもずっと続けていきたいと思います」とコメントを寄せている。

なお、CM公開に合わせ、WEB限定で「吉永小百合さんスキンケアメソッド 保湿水」篇も同時公開された。こちらでは吉永が愛用する保湿水のおすすめの使い方や、普段実践している保湿ケアが紹介されている。

※五島の椿 新CM『吉永さんと、保湿。』篇(15秒)