北川景子、『トークィーンズ』にまさかの逆オファー出演！結婚後9年目の北川の“人生哲学”が明かされる | RBB TODAY

 北川景子、『トークィーンズ』にまさかの逆オファー出演！結婚後9年目の北川の"人生哲学"が明かされる
北川景子、『トークィーンズ』にまさかの逆オファー出演！結婚後9年目の北川の“人生哲学”が明かされる

『トークィーンズ』（C）フジテレビ
　27日に放送されるバラエティ番組『トークィーンズ』（フジテレビ系）に、女優の北川景子が出演する。


　同番組は、指原莉乃やいとうあさこら、バラエティ番組で見ない日はないほど引っ張りだこの女性タレントが一同に集結。「トークィーンズ」を結成し、ゲストの素顔や新たな魅力を引き出すトークバラエティだ。

　今回の北川の出演は本人からの逆オファーによるものだという。事前取材を担当した野々村友紀子から、北川の方から出演したいとの希望があり、企画が実現したという事実が明かされた。北川は番組について「この番組のどこが好きなのか」とさっそく質問攻めに遭う。北川が語る当番組の魅力、そして出演したかった理由とは。

　5歳と1歳の二児の母でありながら、女優としても第一線で活躍し続け、結婚後9年を経た今でも、理想の夫婦ランキングで一位の座に輝く北川の人生哲学も明かされる。

　多忙な中でも家事はきっちりこなしているという北川に日々のルーティンを聞いたところ、朝起きてすぐに欠かさず行う習慣があるという。コロナ禍をきっかけに「何かできることはないか」と考えて始めて以来、毎朝必ず行っており、時には家族そろって一緒にやることもあるそうだ。

　誰もが一度はやったことがあるような身近なものでありながら、毎朝やり続けている人はなかなかいないのではという、その意外な習慣とは。

　また、子供の世話に追われる朝の時間の中でも、独身時代からのルーティンである掃除は毎日欠かさないと語る。家事全般にこだわりがあり、結婚当初は全部自分でやらないと気が済まないところがあったが、ある出来事をきっかけに考え方を改めたのだそう。

　日々のスケジュールも先々まできっちりと決め、夫であるDAIGOと自身の仕事を調整しつつ、互いの両親にも頼りながら子育てをしている北川。優しげな雰囲気で怒るイメージはないが、子供がよくないことをしたときにはきっちり叱るそうで、5歳の長女には「ママ、鬼」と言われていたのだとか。

　しかしそんな長女にも最近変化が現れ、成長が感じられる言動や、それを巡る家族のほほえましいエピソードも披露される。

　母としても女優としても完璧としか言いようのない印象だが、すべてを手放して気を抜く時間はあると語る北川。学び多きトーク内容は2週にわたって届けられる。後編となる次週は、「結婚してよかったと毎日思う」と語る北川の夫婦関係の哲学、そして仕事の哲学について『トークィーンズ』たちが掘り下げる。


《アルファ村上》

